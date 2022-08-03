От своих конкурентов сильфонные компенсаторы отличаются герметичностью и термостойкостью. По надёжности они значительно превосходят сальниковые аналоги. В течение всей своей работы они не требуют обслуживания.

Области использования

Наибольшее употребление сильфонные компенсаторы, как и Фильтры грязевики находят в технических конструкциях, работающих с парообразными или жидкими средами под высоким давлением и значительных температурах. Основное их назначение – восполнять термические расширения, несоосности трубопроводов, обеспечить герметичность трубопроводов. Их используют нефтегазовая, энергетическая, нефтеперерабатывающая промышленности.

Типы сильфонных компенсаторов

Ведущее назначение осевых компенсаторов – восполнить линейные изменения за счёт расширения-сужения сильфона и такая теплоавтоматика популярна. Угловые компенсаторы, обеспечивают угловое одноплоскостное смещение осей патрубков обеспечивая дуговой изгиб оси сильфона. Сдвиговые компенсаторы при сохранении параллельного расположения осей патрубков, позволяют их разноплоскостное смещение.

Различия сильфонных и сальниковых компенсаторов

Преимущественноеназначение компенсатора сальникового – компенсировать температурные изенения труб теплосетей. Предназначен для функционирования в условиях воды следующего диапазона: давление 25 кгс/см2, температура до 200 градусов, пара до 300 градусов. На способность компенсировать влияет угловой проход. Срок службы сальника составляет от 1 до 3 лет - тогда теплоавтоматика будет работать без сбоев. Гибкий сильфонный компенсатор позволяет восполнить колебания длины трубопровода в результате термического расширения труб или при проведении монтажных работ. В конструкцию компенсатора входит один или два сильфона – гофрированных тонкостенных стойких к коррозии оболочки, патрубка, на изготовление которого идёт малоуглеродистая сталь, защитного кожуха из листов низкоуглеродистой стали. Работают с водяной, паровой, нефтяной, газовой средами при температурах до 700 градусов, давлении до 250 атмосфер. Сохраняет работоспособность до 10-20 лет. Именно использование сильфонных компенсаторов – является оптимальным решением восполнения самого разного типа смещений трубопроводов. Основным конструкционным элементом компенсатора является сильфон, представляющий собой металлическую, упругую, осесимметричную гофрированную оболочку. Поскольку на него ложится задача обеспечения надёжности поэтому для его изготовления используют механически и химически стойкую стальную ленту.

По материалам teplosity.ru.