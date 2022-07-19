Выбираем dell сервер

Все владельцы сайтов нуждаются в надежном, качественном и бесперебойном хостинге для своего личного проекта. Поэтому перед ними остро возникает вопрос выбора качественной хостинг-организации, предоставляющую услугу «Размещение сайтов в сети Интернет». В настоящее время на хостинг-рынке осуществляют работу большое число самых различных компаний, которые оказывают эту услугу, вот только все они различаются: ценовой политикой, условиями и качеством. Мало опытному пользователю достаточно сложно выбрать подходящую организацию и частенько бывает так, что сделанным выбором им приходиться сожалеть, много раз переезжая с одного места на другое. Чтобы подобного не случилось, пользуйтесь бесплатным европейским хостингом. Но в жизни бывают и иные ситуации, когда Вы полностью удовлетворены хостингом: прекрасные условия, приемлемая цена, но по истечению некоторого времени качество предоставляемых услуг неожиданно падает. Если на Beehosting.net подобное и случается, то это временно, и Вы можете написать в техническую службу поддержки письмо либо воспользоваться онлайн-поддержкой, и все проблемы в самое короткое время будут устранены. Останавливая свой выбор на европейском хостинге, Вы в автоматическом режиме попадаете под юрисдикцию того государства, где эта компания зарегистрирована, и где физически располагаются сервера с Вашим личным сайтом. Отсюда, Вы вместе со своим бизнесом будете надежно защищены от незаконных действий со стороны местных органов власти. Помимо этого, как показывает практика, в развитых странах хостинг европейский и качество услуг к клиенту на порядок выше, нежели в пространстве постсоюза. Наш хостинг в Англии работает на двухпроцессорных шестиядерных серверах уровнем не ниже Intel Xeon E5 с применением облачных технологий. Используется исключительно фирменное оборудование от Dell и CISCO - dell сервер купить бу сегодня несложно. Обслуживанием серверов занимаются специалисты дата-центра совместно с нашими штатными администраторами. На каждый сервер, обслуживающий VIP-аккаунты, приходится минимум 96GB оперативной памяти и выделенный гарантированный гигабитный канал подключения. Сохранность данных дополнительно обеспечивается "железными" RAID-контроллерами от Dell и ежедневным резервным копированием данных как внутри ДЦ, так и на наше удалённое специальное хранилище в Германии по защищённому соединению.