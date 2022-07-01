Гидромассаж – стимуляция расщепления жиров, способ сформировать фигуру и похудеть за счет уменьшения жировых отложений. Благодаря гидромассажу в тканях восстанавливается водный баланс, улучшается структура кожи, увеличивается поступление питательных веществ, насыщаются кислородом клетки кожи, повышается тонус мышц и кожи, увеличиваются защитные силы организма. Сейчас можно приобрести надувную джакузи – необычное и интересное изделие, представляющее надувную продукцию. Такое изделие представляет собой своеобразный СПА-бассейн, который имеет надувное дно и стенки из водонепроницаемого материала. В джакузи встроен компрессор, который обеспечивает работу аэромассажа. Имеется нагреватель и система очистки воды. Надувная джакузи PureSpa Jet Massage 191х71 см продается в интернет-магазине различных размеров и цветов и такой бассейн спа или другие встраиваемые спа бассейны стали очень популярны.

В чем преимущество надувных джакузи?

Все модели снабжены встроенным нагревателем, который поддерживает температуру до 40С. С помощью обычного электронасоса можно надуть джакузи. Изделие устанавливается в любом месте в загородном доме или квартире, на открытом воздухе, приусадебном участке. В настоящее время аэромассажные бассейны стали символом респектабельности и здоровья. Известно, что причиной старения кожи является обезвоживание. Методика направлена на восстановление водного баланса. Повторимся - Надувные Джакузи купить в интернет-магазине сегодня проще простого. В аэромассажных бассейнах совмещается аэромассаж, воздействие тепла и удовольствие купания, которое расширяет сосуды, увеличивает приток кислорода, усиливает кровообращение. Потоки воздушных пузырьков и теплой воды активно стимулируют мышцы, успокаивают прикосновением, проводят мягкий поверхностный массаж и глубокий интенсивный.

Что включает надувной бассейн?

Аэромассаж выполняет также следующие функции: усиливает и укрепляет защитную реакцию на внешние воздействия, борется с тучностью и жировыми отложениями, является лучшим способом похудения. Следующим интересным направлением на рынке являются бассейны надувные, которые представляют собой портативный бассейн с пленочным дном и надувным каркасом, с надувной крышкой и аэромассажем от встроенного компрессора. Надувные джакузи пришли на рынок с появлением торговой марки Bestway. Принципиально джакузи и надувной бассейн ничем не отличаются. Широкие цветовые решения и модельный ряд, бассейны имеют электронное управление с дисплеем. Надувные бассейны с нагревателем поддерживают температурный режим с управляемой фильтрацией.

По материалам https://pool-spa.ru/.