Любители рыбной ловли не раз сталкивались с проблемой отсутствия лодки. Как она нужна, особенно в тот момент, когда видишь как коллега, на водной глади таскает одну за другой, а здесь на берегу не ловится ничего. В этот момент нужна лодка, а ее нет. Так какую же выбрать? Наиболее мобильной будет надувная лодки для рыбалки купить ценысумка для лодки пвх купить которую просто, будет небольшой, но, допустим, шестиместная под мотор будет намного дороже, тут главное для какой цели она нужна. Если лодка необходима для рыбалки, то подойдет одноместная весельная лодка, она будет выполнять все необходимые задачи за не большую цену. Гребные лодки ПВХ имеют простую конструкцию, и ее борта поделены на отсеки, так что при пробое она будет на плаву, что даст возможность выбраться на берег сухим. Такие лодки оснащены удобной скамейкой, это удобно и лодка становится жестче. По материалам x-river.ru.