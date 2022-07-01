Все знают, что без интернета не обойтись

Все знают, что без интернета сейчас не обойтись. В городе почти у каждого уже подключен интернет, что к сожалению, нельзя сказать о даче. Часто за городом интернет провести намного сложнее и многие фирмы делают это реально долго. Если вам необходимо обеспечить всемирной паутиной свой дачный уголок, то можете прямо сейчас посетить сайт . Данная компания предоставляет услуги по подключению интернета за городом, а также осуществляет монтаж оборудования. На данном портале вы можете легко подобрать для себя наиболее подходящий вариант оборудования и заказать его. Благодаря данной компании, вы легко подключите интернет в наро фоминском районе на дачу по самой оптимальной цене. Наши консультанты всегда окажут помощь в выборе оборудования и дадут бесплатную консультацию по процессу его установки на вашем участке.

Тарифы для подключения к интернету

Мы не ограничиваем своих клиентов парой тарифов для подключения к сети, поэтому вы можете подключить интернет загородный по оптимальной для вас цене. Мы работаем со следующими операторами мобильной сети:

МТС

Билайн

Мегафон

Теле2.

Ваш выбор основывается в этом случае не только от цены, но и от максимальной скорости. Если есть необходимость в подключении телевидения, то наши специалисты окажут вам помощь в данном вопросе. О трафике вы можете забыть, ведь мы предлагаем безлимитный тариф, который позволяет смотреть фильмы, любимые передачи и даже играть в игры. Вы можете связаться со своими близкими друзьями с помощью видеосвязи, благодаря высокой скорости интернета и стабильной связи. Выезд мастера осуществляется в течение 20 минут. Он оценит обстановку и выполнит установку оборудования в течение 2ух часов.

Цены на тарифы

С нами вы можете выбрать наиболее оптимальный тариф для пользования интернетом:

МТС - 1200руб/ мес;

Билайн - 500руб/ мес;

Теле2 - 350руб/ мес.

Также на сайте нашей компании вы ознакомитесь с максимальной скоростью сети каждого оператора. Если будете готовы сделать заказ, то вам осталось просто нажать на клавишу Заказать. Если необходима дополнительная консультация, то можете позвонить по номеру телефона менеджера или заказать обратный звонок. Для этого необходимо заполнить анкету клиента: Фамилия и имя, номер действующего мобильного телефона. Наш консультант перезвонит сразу, как только освободится.