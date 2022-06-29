В наше время системы электрообогрева состоят из нескольких категорий, давайте рассмотрим несколько из них, что бы вы знали, как будет лучше всего обогревать вашу квартиру, дачу, или дом. Итак, давайте более подробно разберем, что такое конвекционные системы. В данном случае передача тепла происходит благодаря тому, что обогревательный прибор начинает нагревать окружающий его воздух, он проходит сквозь прибор и тем самым становится горячим. Помимо этого благодаря специальным функциям вы можете создать горячий воздушный поток и инфракрасные обогреватели потолочные с терморегулятором купить который просто, очень удобен.

Воздух, который уже подогрелся постепенно начинает подниматься в верх комнаты и заменять собой уже остывший и так далее до тех пор, пока вы не отключите систему электрообогрева. Если вы расположите прибор под окном, то весь холодный воздух который проникает в помещение просто исчезает, это происходит из-за того, что поток теплого воздуха загоняет его в обогреватель и тем самым превращает его в теплый воздух. Так же хочется отметить тот факт, что у подобных систем имеются свои подвиды, на пример есть система, которая нагревает имеющийся воздух в помещении, и сохраняет его в нужной температуре, а так же существует система, которая производит нагрев воздуха поступающего с улицы, тем самым помещении периодически вентилируется.

А вообще имеется всего три вида, но которые делятся обогревательные системы: К первому виду относится то оборудование, которое осуществляет передачу тепла при помощи лучей, их еще называют инфракрасные системы. Затем идут конвекционные системы обогрева. И на третьем месте стоят приборы, которые производят нагрев помещения при помощи заполнения его теплым воздухом. Ну а теперь по подробнее разберемся. Что же из себя, представляет система инфракрасного излучения? В случае подобного рода энергия тепла передается при помощи лучей с поверхности нагревательного элемента другим поверхностям, на пример полу, стенам, мебели и так далее полу, мебели, человеческому телу. Защита от сквозняков. Направленный вверх поток теплого воздуха препятствует образованию сквозняков из окон. Поэтому конвекторы обычно располагаются под окнами.

Расположение приборов на нижней части стен требует, чтобы они были надежно закреплены и защищены от механических воздействий. Температура поверхности конвектора не должна быть чрезмерно высокой. Ведь как известно – во всем нужна мера.