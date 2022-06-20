Готовые сеты из суши и роллов с доставкой по Альметьевску

Суши и роллы – самые популярные блюда традиционной японской кухни. Они представлены таким большим выбором вкусов, что каждый раз можно пробовать новинки, найти оптимальное сочетание для себя. Если вы хотите сразу попробовать несколько новых для себя вкусов, то выгоднее заказывать готовые сеты. Это отличное решение, если нужно встретить гостей, накрыть быстро праздничный стол. Большой выбор сетов предлагает ресторан «Окинава», который принимает заказы по ссылке. На сайте представлен каталог, в котором представлен полный ассортимент готовых наборов. Вы можете оформить заказ, добавив готовые блюда в корзину.

Преимущества сетов в том, что они включают разные лакомства. Вы сможете насладиться любимым вкусов, попробовать сезонные новинки, собрать ассорти с учетом гастрономических пристрастий всех гостей. Готовые блюда красиво разложены в специальные упаковки, что облегчает работу курьеров. Не нужно использовать дополнительные тарелки или сервировочные доски. Это отличное решение, если вы хотите взять перекус в дорогу, на природу, дачу или в офис.

Дополнительно к сетам из суши и роллов прямо на сайте ресторана https://almetevsk.okinavakazan.ru/ можно заказать разнообразные соусы, добавки:

имбирь;

васаби;

соевый соус;

унаги соус;

сырный соус;

заправки в стиле барбекю, тартар;

сливочный сыр.

Ресторан периодически проводит акции «Счастливые часы». При заказе сетов в определенный отрезок времени можно получить скидку в размере 50% (при самовывозе и доставке курьерами). Также бонусы подготовлены для именинников, постоянных клиентов. Но и без скидок ресторан устанавливает демократичные цены, ознакомиться с которыми можно посредством удобного онлайн-каталога.