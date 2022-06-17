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5 советов для начинающих фотографов

17 июня 2022

Эта статья предназначена для новичков и поможет избежать банальных фото, которые не будут никому интересными. Прочитав эти несколько простых советов, ваши фото в будущем будут намного интересней. И конечно же, не получив простых навыков и советов будет глупо начинать сразу со сложных вещей, например аренда такого объекта, как циклорама фотостудия будет пустой тратой денег, если вы не понимаете как ее использовать. Так что начните с простого, и постепенно наращивайте мастерство. А мы даем вам базовые советы для начинающего любителя фотографии и надеемся, что они смогут вам помочь сделать первые шаги к тому, чтобы стать профессионалом.

1. Если вам нужно что-то быстро сфотографировать и вряд ли потом будет еще возможность, то делайте много снимков. Потом можно будет выбрать один понравившийся из всех и будет больше возможности, что выйдет удачная фотография.

2. Когда вы фотографируете пейзаж, то попытайтесь вставить какой-то по сюжету предмет, что сделает кадр интереснее. Так же можно использовать ветки деревьев, арки, окна для рамки фото.

3. Не делайте фотографию с линиями, которые делят ее пополам. Например, горизонт, угол дома вставляйте примерно 1/3 или 2/3.

4. Фотографируя предмет, что движется, оставляйте место спереди него больше чем сзади.

5. Делая портрет, фотографируйте человека на уровне его глаз. Следите за тем, чтобы свет падал сзади вас или по бокам, но не в объектив.

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