Общие вопросы по социальным сетям

Как вы измеряете успех в социальных сетях?

Какие показатели вы используете для измерения эффективности социальных сетей?

Как бы вы сказали, что кампания в социальных сетях провалилась?

Какие ключевые показатели эффективности вы бы порекомендовали сообщать об усилиях в социальных сетях?

Как делается накрутка голосов?

Составьте оглавление для стратегии в социальных сетях?

Какие элементы должны быть включены в план маркетинга в социальных сетях?

Зачем нам платить за рекламу в социальных сетях?

Какие виды рекламы лучше всего размещать в социальных сетях?

Какие пакеты программного обеспечения для аналитики вы использовали?

Опишите самую успешную кампанию в социальных сетях, которую вы когда-либо видели Что сделало его таким успешным?

Сможете ли вы повторить этот уровень успеха?

Опишите кампанию в социальных сетях, которую вы проводили от начала до конца

Приведите пример кампании в социальных сетях, которую вы сейчас проводите

Покажите мне, по каким каналам это идет Какие элементы делают видео вирусным?

Что будет более эффективно для нашего бизнеса: Twitter или Facebook? Зачем нам продолжать использовать MySpace?

Почему мы должны использовать социальные сети?

Что бы вы сделали в первую очередь, если бы вас приняли на эту должность?

Какой была бы ваша цель на первый месяц? Первый год? Вы бы использовали на нашем сайте лайк Facebook или рекомендацию Facebook?

На каких социальных сайтах должна присутствовать наша компания?

Как бы вы интегрировали социальные сети на наш сайт? Какие кнопки или виджеты вы бы порекомендовали?