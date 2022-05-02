Сегодня многие заинтересованы остекление лоджий. Все потому, что это является популярным и модным. Вместе с тем существует два вида остекления лоджий- теплое и холодное. Каждый их них имеет ряд преимуществ и предназначен для того, чтобы использовать в определенных ситуациях. Сейчас мы попытаемся разобраться и понять, чем же отличаются эти методы остекления. Если вы хотите получить защиту от неблагоприятных погодных условий, то прекрасным вариантом для вас станет холодное остекление лоджии.

Это является самым распространенным вариантом. Ранее холодное остекление лоджий производили с использованием деревянных рам. Сегодня же используют при этом методе алюминиевые профили, так как алюминий о цене намного дешевле дерева, да и долговечнее всех деревянных конструкций и хоть и цены на холодное остекление лоджий на https://dedovsk.topbalkon.ru/ немного поднялись, но не настолько, чтобы стать неподъемными, а долговечность намного выше. Да и зачем платить больше за то, что быстрее выйдет из строя и перестанет служить, если есть те, которые и по цене уступают и по прочности намного лучше.

Преимуществами холодного способа остекления лоджий: сравнительно невысокая стоимость при хорошем качестве работы, надежная защита от непогоды, влажности, пыли, при необходимости створки можно снимать, возможность использования противомоскитных сеток, применение только экологически чистых материалов, температура между балконом и улицей имеет среднее значение, в дальнейшем можно выполнить полную отделку, данная конструкция хороша для домов, где есть ограничения по нагрузке, невозможность появления ржавчины. При теплом остеклении лоджий используют энергосберегающие стеклопакеты. Если вы произведете теплое остекление, то вы сможете находится на балконе в любое время года и не будете чувствовать дискомфорта, так как там будет такая же температура, как и у вас в комнате.