Для чего используют теплоизоляционные плиты?

Теплоизоляционные материалы используются при ремонте и монтаже помещений и зданий. Вид используемого типа материала зависит целей установки утеплителя и конкретной ситуации. Приобрести, выбрать и оценить виды теплоизоляции можно на нашем сайте. Такие материалы используются для наружного утепления стен и фасадов зданий, внутреннего утепления полов, стен, подкровельной защиты. Тип используемого материала определяет стоимость теплоизоляции. Пенопласт применяется для внутренних работ и наружного утепления фасадов. Его достоинствами являются простота монтажа, водостойкость, легкость. Изовер относится к более дорогим материалам, его стоимость оправдана техническими характеристиками. Кроме изоляционных свойств, материал полностью пожаробезопасный, отличается стабильно низкой теплопроводностью. Даже лучшими свойствами обладает термозвукоизол лайт, который еще и проще в монтаже

Какие преимущества имеет изовер?

Изовер, благодаря низкой теплопроводности, можно использовать небольшим слоем, что оправдывает стоимость. В ассортименте группы компаний теплоизоляционные плиты, сделанные на европейском оборудовании по инновационным технологиям. Предлагаемые теплоизоляционные плиты из пенопропилена – уникальный по характеристикам теплоизоляционный материал, который признан во всем мире и обладает эффективностью, подтвержденной на практике. Преимущества материала: энергоэффективность, превосходящую существующие аналоги – дерево, ДСП, минеральную вату, пенопласты, экструдированный пенополистирол. Имеет лучшие показатели коэффициента теплопроводности.

Где используются теплоизоляционные плиты?

Среди показателей, отличающих теплоизоляционные плиты, прочность при сжатии, высокая плотность утеплителя. Демократичная цена является одним из критериев выбора. Компания совмещает функции производства и реализации теплоизоляционных плит и панелей, приобрести которые можно непосредственно от производителя. Теплоизоляционные плиты эффективно применяются в качестве утеплителя для сооружений и зданий, а также для жилых малоэтажных домов. Несмотря на то, что материал предназначен в основном для утепления стен, его широко используют для утепления балконов и лоджий, саун и бань, скатных и плоских кровель, стен подвалов, фасадов, цоколей, фундаментов. Разнообразному широкому использованию материала способствует производство теплоизоляционных плит различной толщины. Облицовочные материалы главным образом предназначены для улучшения свойств плит и сохранения свойств утеплителя.