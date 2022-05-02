Интим и беременность

Беременность - время очень ответственное и множество вещей нужно знать, от того как приниматьактивированный уголь при беременности до того, можно ли заниматься сексом и спортом. Секс являясь одной из важнейших сторон нашей жизни особенно важен для пар, о нем и поговорим в разрезе беременности. Если известно, что вы склонны к выкидышам или преждевременным родам, то вам лучше воздержаться от секса в течение всей беременности. Если никаких опасений нет, то следует не жить половой жизнью первые 4-6 недель и примерно за столько же перед родами.

Умеренная, аккуратная интимная близость не противопоказана в остальное время. С медицинской стороны, противопоказания к интимной близости во время беременности является:

- наличие у одного из партнеров инфекции половых путей;

- угроза прерывания беременности (угроза выкидыша);

- подтекание околоплодной жидкости;

- низкое расположение плаценты;

- тонус матки (ноющие боли внизу живота и в области поясницы;

- кровотечение и любые кровянистые выделения из влагалища;

- многоплодная беременность;

- привычное невынашивание беременности.

Полный отказ от интимных отношений или даже частичное ограничение является своеобразным испытанием воли вашей и вашего супруга. Молочные железы беременной набухают и увеличиваются в размерах, что делает вас более привлекательной в интимном плане. Многие мужчины утверждают, что как только их супруга забеременела, в ее глазах появился блеск, который их возбуждает. Так же не останется без внимания ваши физические изменения, например, округлый животик, который заводит мужчин ничуть не меньше, чем грудь.

У многих беременных женщин сексуальное влечение увеличивается на третьем месяце, это вызвано колебаниями гормонов и тут поможет аргинин.. Есть некоторые вещи, которые могут облегчить для вас период воздержания: медитации, чтение, прогулки и любые увлечения помогают отвлечься от телесного влечения. Так же совместные занятия интересными делами настраивают на волну духовных отношений! Будьте здоровы!

По материалам ru.siberianhealth.com.