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Преимущества строительства дома по каркасной технологии

28 апреля 2022

За рубежом каркасные дома строятся давно и успешно. Для нас же это достаточно новая технология строительства, хотя каркасные дома строились у нас и 40 лет назад, но зачастую использовались некачественные материалы: для каркаса - сырая доска, в качестве утеплителя - шлак плюс некачественная сборка. Все это дискредитировало идею каркасного строительства, однако благодаря применению современных материалов, автоматизированных систем проектирования, соблюдению необходимых технологий при сборке, эти дома становятся популярными и доля строительства таких домов стала расти. Каркасные дома внешне не отличаются от традиционных, а по своим потребительским характеристикам не уступают и превосходят их.

Каркас собирается в основном из специально подготовленного дерева, но в последнее время для производства домов все чаще используется металл - легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК). Какие же преимущества у дома на основе каркаса и можно ли построить строительство каркасных домов под ключ ? Это:

 

1. Высокая скорость строительства, поскольку все элементы каркаса могут собираться на заводе, и работы на строительной площадке сведены до минимума. Такие дома из профилированного бруса цены на которые приемлемые, строятся быстро.

 

2. Превосходство по своим теплосберегающим качествам - стена толщиной всего 200мм. в таком доме заменяет 1500мм. каменной кладки, при этом в холодное время года помещение прогревается гораздо быстрее.

 

3. Строительство дома можно начать в любое время года - такому дому не требуется заглубленный фундамент.

 

4. Сравнительно низкая стоимость строительства.

 

5. Возможность использования любых отделочных материалов для наружних и внутренних работ.

 

6. Организация инженерных коммуникаций непосредственно в каркасе здания.

 

Таким образом, строительство дома по каркасной технологии подходит для покупателей, желающих быстро и без особых хлопот построить современное, удобное и экономичное жилье. Кроме того, каркасная технология отлично подходит для строительства складских, торговых, производственных зданий, как наиболее отвечающая современным требованиям бизнеса.

По материалам dachnik-spb.ru.

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