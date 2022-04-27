Займы под залог - быстро и эффективно

Если вы неоднократно обращались в банк для получения кредита, но вам постоянно отказывали, в результате того что у вас плохая кредитная история, отсутствие постоянного места заработка, нет поручителя, либо же отказ выполняется по любым другим причинам вашей заявки, мы рекомендуем вам пойти другим способом. Начнем с того, что автовладельцам вообще не нужно беспокоиться в моменты правления такой проблемы, как отсутствие финансовых средств. Существует масса организаций, дающих нам возможность взять займ под залог автомобиля. Вы можете взять займ под залог авто, можете взять займ под залог, здесь уже все зависит от ваших требований.

Чем отличаются предложения компании

Если здесь вы желаете взять займ под залог автомобиля, автомобиль остается в компании до того момента, пока выплачивается ваш займ, а можете сдать фотоаппарат в ломбард. Срок погашения займа рассчитывается до 5-ти лет. Если вы оформляете займ под залог птс, здесь уже все проще, ведь автомобиль остается в вашем распоряжении. Вы можете продолжать его эксплуатацию. Но максимальный срок погашения займа составляет 3 года. В целом в этом и заключается отличие условий компании, также отдельные условия предлагаются для займа под залог мототехники, для займа под залог спецтехники.

Какое предложение более выгодно для клиента?

Компания старается сделать все возможное, для того чтобы максимально угодить клиентам и создать для них комфортные условия. Это говорит о том, что для вас может быть выгодным займ под залог птс, займ под залог, под залог мототехники, либо же займ под залог спецтехники. Все зависит от ваших возможностей и от ваших требований. В любом случае вы можете заказать индивидуальную консультацию, для того чтобы обсудить все вопросы лично с менеджером из lombardperm.ru.