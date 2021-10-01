Как превратить мечту в реальность: несколько действенных рекомендаций

У каждого из нас есть желания, мечты, которые очень бы хотелось осуществить. Но мало у кого мечты превращаются в реальность. И мало кто задумывается, что на самом деле все наши мечты осуществимы. Нужно лишь «правильно» мечтать. Ну а если вам хочется жить в виртуальном мире - ваш выбор - Oculus Quest 2 256.

Что же такое мечта? Мечта - это первый шаг к цели!

Чтобы приблизить мечту к реальности правильно сформулируйте ее в голове, а потом и на бумаге. При этом мало написать хочу много денег или идеального мужчину или отличную работу. Необходимо четко определить сумму денег, которую вы хотите иметь в конечном итоге и установить дату. Ясно представлять качества, рост, вес, черты лица, характер идеального мужчины.

Но нужно не забывать о важном моменте: укажите, что вы готовы отдать взамен на реализацию мечты. Какие шаги вы готовы принять и чем пожертвовать, зарабатывая богатства. Какие «грешки» готовы простить будущему возлюбленному. Потому что невозможно что-то получить, ничего не отдав. Следующим шагом будет эмоциональное проживание желанной ситуаций. Не нужно представлять этапы достижения цели.

У вас перед глазами должна быть конечная цель: вы президент корпорации, директор ресторана, любимая женщина, владелица дорогого автомобиля. Представьте и эмоционально «проживите» то, как вы заходите в свою фирму и с вами уважительно здороваются окружающие, принося на подпись бумаги. Почувствуйте аромат кофе, принесенный преданным секретарем. Мысленно «увидите» свой роскошный уютный кабинет.

Если вы мечтаете о роскошном автомобиле, представьте себе, что уже обладаете им. Почувствуйте в своих руках руль, витающий в салоне аромат кожи, почувствуйте скорость, которую вы набираете, нажимая педали.

Если же вы хотите встретить любимого человека, представьте, как он выглядит, чем занимается. Представьте звук его голоса, аромат, манеры поведения. Мысленно «увидите» как вы отдыхаете на море, посещаете театры, вместе гуляете с детьми и вы счастливы! Не забудьте, что все мысли обязательно должны быть позитивными. Вам должно быть комфортно, представляя и «проживая» свою мечту. Представляйте свою мечту несколько раз в день. Отгоняйте от себя все негативные мысли. Думайте только о хорошем - и все у вас получится!