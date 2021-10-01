Преимущества труб ППУ

Ко всем видам трубопроводов выдвигаются высокие требования по качеству и надежности, так как эти показатели являются гарантией безопасности их эксплуатации. Вряд ли требует объяснения факт, что авария на нефте- или газопроводе может привести к катастрофическим последствиям. Это относится также и к водопроводным, и тепловым магистралям. Их эксплуатация в северных регионах страны проводится в жесточайших климатических условиях.

При этом выход из строя теплопоставляющих систем в 40-градусный мороз поставит жизнь и здоровье людей под угрозу. На данный момент одними из самых надежных признаны трубы с теплоизоляцией из пенополиуретана. Этот изоляционный материал обладает высокими качествами прочности, а также способен выдерживать воздействие внешней температуры до – 40 градусов, а внутри сети – до +70 градусов - такая труба пнд 160 мм очень надежна и экономична. По своему назначению трубы ппу разделяются на используемые для прокладки под землёй и для эксплуатации в наземных условиях.

Существует несколько видов внешней облицовки скорлупы ППУ. Так для труб, предназначенных для прокладки на поверхности, используется облицовка крафт-бумагой, стеклопластиком или оцинковкой. Если же трубы предназначены для подземной эксплуатации или для укладки в кожухе, то внешняя облицовка пенополиуретана не производится. Что касается преимуществ труб ППУ, то их можно выделить целый ряд. Во-первых, главные характеристики данных труб – это долговечность и прочность, срок эксплуатации свыше 20 лет. Во-вторых, благодаря своему покрытию для них свойственна высокая коррозионная устойчивость. В-третьих, их укладка может производится различными способами, в частности – бесканальным, что позволяет получить существенную экономию средств при монтаже трубопровода и сокращенные сроки установки.

Использование труб ППУ на порядок снижает теплопотери по сравнению с обычными трубами. Кроме того, они обладают исключительной экологичностью и не несут никакой опасности здоровью человека. Вероятность выброса в атмосферу вредных веществ сводится к минимуму. Вышеперечисленные характеристики и свойства труб ППУ позволяют их широкое и повсеместное применение как в промышленности, так и в жилищном строительстве. В некоторых европейских странах именно данный вид труб используется повсеместно как основной.