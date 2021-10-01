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Биткоин Блокчейн

Сегодня, 05:50

Большим прорывом для биткоина стало использование технологии блокчейн, которая защищает всю систему от риска двойных трат, т.е. траты уже потраченных денег. В то же время он позволяет совершать сделки без участия третьих лиц и внешних торговцев - поэтому инвестировать в криптовалюту легко и просто.

 

Как это работает? Представьте себе ситуацию, в которой группа людей, которые не знают друг друга, ведет книгу всех транзакций в системе, складывая балансы портфеля каждый указанный период времени. Один из незнакомцев отправляет биткоины на адрес другого незнакомца, а остальная часть группы записывает эту транзакцию. Успех отправленной транзакции зависит от того, совпадают ли общие суммы всех портфелей.

 

Если все реестры совпадают, транзакция принимается. Если, с другой стороны, одна из книг не согласуется с другими, транзакция отклоняется, а ошибочная книга игнорируется. Благодаря такому подходу исключаются попытки обмануть и потратить со стороны пользователей, среди которых их фактически нет. Теперь мы заменим наших незнакомцев алгоритмом, который выполняет такую проверку намного быстрее и работает в распределенной сети, собирая при этом историю предыдущих транзакций в цепочке. История, которую он использует для проверки вновь введенных операций. Вы спрашиваете, почему блокчейн? Ну а для одной проверки достаточно одного блока, который сравнивается с другими, созданными ранее.

Технология блокчейн, используемая в Биткойне, позволяет совершать транзакции по всему миру без необходимости использовать третью сторону для принятия транзакции.

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