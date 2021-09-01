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Скоро Россиянам придется больше платить по налогам за недвижимость.

Сегодня, 06:06

Сегодня в интернете просто разгорается дискуссия об увеличении платы по налогам, заденет это Россиян примерно году в 2020. Особенно это волнует тех, кто думает о том, чтобы купить дом и переехать жить за город на собственный кусок земли, а учитывая то, что нынешние налоги являются отнюдь не символическими, совершенно не удивительна волна обсуждения, которую вызывает данный законопроект.

 

Все начали возмущаться, это из за того, что практически у каждого жителя России на данный момент есть какая-нибудь недвижимость, от маленькой квартирки до яхты и самолета. И приведет это к тому, что некоторые слои общества просто откажутся от собственной недвижимости, реализовать ее или приватизировать будет наверно намного выгоднее. И конечно же риэлторские услуги станут намного востребованнее.

 

В данный момент в малых регионах, при сдаче квартир в аренду выгоды практически нет, а если поднимутся налоги, то там вообще останутся сущие гроши. В Москве такого конечно же не произойдет, хоть там и возрастут налоги, но там и финансы и зарплата в несколько раз больше, чем в маленьких регионах, и перепада там чувствоваться не будет. Наверно жилье бизнес класса останется нужным, а вот про эконом класс люди будут думать, и ставить дело так сказать под вопрос.

 

Недавно в глобальную сеть попала информация касающаяся Натальи Антипиной, которая сейчас глава службы Росреестра. Заступила она на эту должность совсем не давно, около года назад, ранее же, она была выполняющей обязанности. Ее предшественник был прокурором и оставил эту должность по собственному желанию, так как ему уже за 60 лет.

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