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Лечение варикоза китайскими народными средствами

Вчера, 07:44

Варикоз - неприятное и опасное заболевание, которое может негативно повлиять на вашу трудоспособность и самочувствие. Народных рецептов лечения данного недуга достаточно много, но как лечить варикоз эффективно, знают конечно же только врачи флебологи. Китайские врачеватели разработали ряд техник и лекарственных настоев, которые без хирургического вмешательства могут полностью восстановить красоту и здоровье. В основе лечения лежит точечный массаж и иглоукалывание.

 

Прямое воздействие на толстый, тонкий кишечник и почки дает потрясающие результаты. Активно применяются настои женьшеня и фито чай из смеси различных целебных трав. Благодаря улучшению функционирования внутренних органов и нормализации состояния кровеносной системы, повышается стойкость и упругость сосудов. Улучшение кровообращения позволяет полноценно питать витамином стенки вен, а также расчистить их от отложений. Отдельного внимания заслуживает расслабляющий массаж с применением живительных масел и настоев. Даже самостоятельное их использование дает ощутимый результат через пару сеансов.

 

Иглоукалывание - старинная китайская методика лечения любого вида недуга. Современные китайские врачи открыто применяют и признают иглоукалывание одним из эффективных способов лечения варикоза. Используют иглоукалывание наряду с медикаментозным лечением и употреблением настоев из трав. В отдельных случаях его рассматривают как единственный доступный способ лечения перед хирургическим вмешательством. Обычно китайское иглоукалывание состоит из 10 сеансов. Время и график проведения врач назначает индивидуально для каждого пациента.

 

Лечение варикоза таким методом не вызывает привыкания и практически не имеет противопоказаний. Заниматься иглоукалыванием имеет право только дипломированный специалист, так как некорректное воздействие на лимфатическую систему и акупунктуры может вызвать серьезные последствия. Нередки случаи обострения и быстрое развитие заболеваний сердечнососудистой и эндокринной системы. Перед началом использования одного из народных китайских средств узнайте о возможных побочных действиях. Хороший специалист обязательно о них расскажет, так как всецело позитивного лекарства не изобрели даже китайцы.

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