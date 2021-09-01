Плавность движений бёдрами, соблазнительная полуулыбка, пластика и грация сводят с ума мужчин, погружая их в негу этого таинственного зрелища.

История танца живота

Этот танец по праву имеет богатую историю, ведь является самым древним среди всех остальных танцев. Считается, что он имеет религиозное происхождение: танец живота играл важнейшую роль в ритуале соединения с Богиней-Матерью. Первоначально этот загадочный танец охватил своим влиянием страны на юге и юго-востоке: Индию, Тибет, Вьетнам, Египет, Турцию. Сейчас этому танцу учат практически везде. Спустя некоторое время танец живота утратил своё первоначальное религиозное значение и стал светским танцем. Распространяясь по миру, он видоизменялся, так как каждая культура привносила в него нечто особое, нечто новое. Первое представление восточных танцовщиц состоялось в Париже в1889 году. Известное ныне название было придумано Солом Блумом, который хотел шокировать европейцев необычным названием, который в переводе имеет второе значение “танец желудка”. С этого времени этот соблазнительный танец и получил своё название – “танец живота”.

Школы и направления танца живота

Танец живота имеет до пятидесяти подстилей. Однако принято выделать такие основные школы: египетскую, ливанскую и турецкую школы и скачать музыку для танца живота сегодня как никогда просто. Среди фольклорных направлений можно выделить саиди, балади, халигги, нубию и дабка, которые стали особо популярными после использования танца живота в голливудских фильмах. Этот чарующий соблазнительный танец каждым движением доставляет своему исполнителю физическое удовольствие, а зрителю эстетическое наслаждение.