Профлист как вариант для дачной крыши

Обустраивая кровлю в дачном домике, многие стараются найти самый лучший вариант материала. И хотя кровельных материалов сегодня предлагается множество, особое место отводится профнастилу.

Почему именно профнастил и каковы его преимущества давайте выясним.

Легкий вес

Как правило, дачный домик имеет небольшие размеры и соответственно под него не закладывается тяжелый, сложный фундамент. Все это нужно учитывать при монтаже кровли. Ведь если крыша будет слишком тяжелой, конструкция дома может не выдержать и прийти в негодность, профлист для крыши купить легко, он имеет небольшой вес и не даст большой нагрузки на несущие конструкции дома.

Устойчивость к коррозии и атмосферным влияниям

Листы профнастила изготавливаются из прочной стали, которая покрывается алюмоцинковым, цинковым и полимерным покрытием. Все это защищает профлисты от коррозии. Различные атмосферные влияния также не страшны гофролистам. Они прекрасно «переносят» палящую жару и сильные морозы.

Высокая технологичность и простота эксплуатации

Покрыть крышу дачного дома профнастилом может и сам хозяин, так как его монтаж довольно прост и не требует привлечения дополнительной техники. Листы легко резать, сверлить и собирать в необходимые конструкции. Еще одно большое удобство – гофролистом можно накрывать крыши с любым углом наклона. При необходимости, например, при переносе домика, кровлю можно легко демонтировать. При этом все технические свойства материала сохранятся в полном объеме и его можно будет использовать снова.

Широкий выбор оттенков и типоразмеров

Учитывая размеры дома, стиль дачного ландшафта и собственные пожелания, всегда можно подобрать листы нужной конфигурации, размера ребер жесткости и оттенка и оформить крышу самой различной формы. Профлист является идеальным материалом для покрытия кровли на даче. Он имеет легкую транспортировку, простой монтаж, привлекательный внешний вид, долговечен и при этом доступен по цене.