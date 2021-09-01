Очень бы хотелось поделиться с вами такой вот новостью. Два года назад мы с мужем решились на такое большое и серьезное дело, как постройка дома. Долго решались, считали, планировали, и наконец-то решились. В общем, сама постройка дома у нас длилась чуть больше года. Постоянные советы от друзей и знакомых сначала мы воспринимали, как помощь, а потом начали понимать, что у нас получается не дом, а какая-то, построенная сикось-накось халабуда. Поэтому мы приняли решение построить коробку дома из давно найденного проекта, который был проверен многими семьями.

Когда построение дома подходило к концу, надо было приступать к внутренней отделке. Хорошо хоть с отоплением разобрались быстро - обратились в ленгаз и выбрали себе печь.

Вот здесь у нас началась целая война.

Никогда не думала, что мой муж настолько практичный, а я настолько романтична. Мы с трудом сошлись в выборе обоев, в выборе отделки стен, мебели, штор, и так далее. Кроме того, мы долго спорили в выборе того, чья комната где будет. И в каком месте будет расположена кухня. Но, когда мы в очередной раз бродили по строительному супермаркету, рассматривая строительные материалы и выбирая подходящие нам, мы наткнулись на камин. При этом, мы одновременно остановились перед ним, и н задумываясь оплатили покупку.

Мы ни секунды не сомневались в том, в какой комнате будет стоять камин. Он был очень шикарный. Красивый, достаточно высокий, отделанный декоративной штукатуркой, он был прекрасен. После приобретения, мы сразу же установили его в нашем зале, где планировалось собирать гостей. Он как раз стал встал между двумя колонами, которые украшали нашу комнату.

Высокий камин очень красиво выделялся своей роскошью и величием. Он придавал дому особый шарм. Даже при его виде становилось уже теплее. А как хорошо было в холодные сентябрьские вечера, когда еще не настолько холодно, чтобы включать отопление, но уже стоит согреться.