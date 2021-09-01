Свадьба - важное мероприятие, и как к нему готовиться

Первым важным событием в жизни каждого является свадьба, какой она будет большой или малой, решать только вам. Большую свадьбу легко узнать по количеству гостей, лимузин для молодоженов, одежду для гостей и молодоженов, и места проведения свадьбы. Малая Свадьба насчитывает 25 человек, автомобили обычно свои, жених облачен в черный костюм и празднования проводится в холле или ресторане.

Первый шаг до свадьбы, пригласительные свадебные карточки. Распространяются около четырех недель до свадьбы.

Самое любимое для девушек, это поиски их долгожданного платья для большой свадьбы или венчания. Кто-то выбирает длинные со шлейфом, кто-то выбирает узкие с вуалью. Традиционный цвет белый, но сегодня свадебная мода шагнула вперед, и может вам предложить крем платье бледно-розового, также цвета «айвори» и «слоновая кость». Если женщина выходит замуж во второй раз, следует выбрать более скромную одежду. Это может быть костюм в пастельных тонах или платье в цвете светлый беж. Фрак носится строго только вечером, но большая свадьба может иметь исключение, по мнению экспертов, наиболее распространенным является классический черный костюм. Жених вполне может выбрать белый или кремовый костюм, это не является необычным. Одежда должна иметь стиль, таким образом, чтобы все сочеталось между собой. Если жених надел черный костюм, то к нему будет подходить белая рубашка и галстук цвета айвори.

Для светлого костюма можно выбрать белые, розовые или крем рубашки, бежевые туфли и галстук в цвет туфель, соответственно связать все в пастельных тонах. Не забывайте, что ремень должен быть одного цвета с обувью. Также на свадьбе используются запонки, шейные платки и платки в нагрудном кармане пиджака. Человек на протяжении всего свадебного вечера должен выглядеть просто превосходно.

Кроме внешнего вида, стоит не забывать про банкет, который также играет немаловажную роль в этот день и поскольку гостей порой бывает больше, чем запланировано - надо знать, где взять банкетные стулья в аренду. Блюда должны быть сытными и вкусными, но в то же время не тяжелыми для желудочно-кишечного тракта. Стоит также подумать о свадебном торте, какой формы и цвета он будет. Сегодня очень популярно вместо стандартного свадебного торта использовать пироженки или кейки свадебной тематики.