Все о брифингах

В мире происходит ежедневно огромное количество событий. Часть из них инициируется людьми: официальными лицами государств, учеными, представителями тех или иных коммерческих структур. В связи с этим в мире достаточно регулярно возникает необходимость оповещения общества о тех или иных предстоящих и происходящих событиях.

Чтобы исключить неверное понимание обществом ситуации, чтобы обозначить тенденции развития общества, чтобы подготовить общество к тому или иному событию, официальные лица, ученые, представители коммерческих структур и проводят брифинги - короткие встречи с представителями средств массовой информации. Во время этих встреч они излагают свои позиции по тому или иному определенному вопросу.

Проходят брифинги по составленному заранее графику, затрагивают на брифинге только запланированные вопросы и используют громкоговоритель, чтобы четко и ясно донести всю нужную информацию.

Брифинги бывают открытые и закрытые

Открытые брифинги проводятся в рамках открытого же диалога. Они наиболее приветствуются обществом, так как на них представители средств массовой информации имеют возможность задавать вопросы и получать на них достаточно развернутые ответы. Это создает благоприятную атмосферу в обществе. Проведение открытых брифингов не дает возможности конкурентам и поддерживающим их средствам массовой информации искажать факты. Достаточно высокая прозрачность идет на пользу дела, так как не предполагает недоверия и способствует взаимопониманию.

Наличие информационного повода является обязательным, но не достаточным условием для проведения брифинга. Не всякая информация интересна СМИ. Как правило, для СМИ представляют интерес не столько новости компаний, сколько новости рынка. Брифинг удобнее всего устраивать, если в мероприятии участвует один выступающий. Если выступающих больше, устраивать брифинг становится намного сложнее.

Перед брифингом устроителям надо решить определенные задачи:

1. четко и понятно сформулировать тему мероприятия

2. определиться с ведущим, который будет при необходимости выполнять роль буфера. При подготовке брифинга важно помнить, что вопросы журналистов могут быть неудобными и некорректными. К этому надо быть готовым заранее.

3. круг приглашенных журналистов должен соответствовать поставленной задаче.

4. определить примерную продолжительность и порядок проведения брифинга.