Слот Rock Climber в казино Победа - сто причин поиграть

Рок Климбер отличается своим неповторимым шармом. Здесь, в казино Победа нам предстоит играть на деньги за альпиниста и собирать выигрышные комбинации, все значки на барабанах имеют определенную тематику. Здесь, в казино kazinopobeda.net/ru вы можете встретить как значки альпинистского снаряжения, так и различные карты.

Тонкости игры в казино Победа в слот Рок Климбер

Например, для того чтобы попасть в бонусную игру, нужно получить на экране комбинацию флагов (которые позволяют заменить любую эмблему кроме бонусной). При появлении победной комбинации открывается новое окно с риск игрой (также без регистрации и смс). В риск игре смысл сводится к открытию карты большей чем у дилера (она открыта на экране). Конечно же, можно не рисковать и забрать полученный выигрыш до открытия своей собственной карты. Но ведь так хочется рискнуть и получить больше. Помимо риск-игры есть еще и бонусная игра, которая открывается при выпадении спец символов с названием игрового автомата. Она представляет собой новое окно, на котором изображен альпинист. Нужно помочь выбрать ему одну из пяти веревок, если игрок угадывает, и альпинист взбирается по выбранной веревке на следующий уровень то дается бонус, если же удастся добраться до самой вершины, то нас ожидает приятный сюрприз в виде огромного количества кредитов.

Дизайн и возможности

Также стоит отметить приятный дизайн автомата и возможность играть бесплатно без регистрации. Всегда интересно участвовать в покорении вершин, тем более, что за это можно получить выигрыш. Все мечтают побывать в живописных местах, но не у всех есть такая возможность. Данный тип автоматов, который есть в каждом онлайн-казино, подарит вам такой шанс бесплатно. Не медлите — приходите в наше онлайн-казино Pobeda и играйте в этот замечательный игровой аппарат Скалолаз и огромные призы сами вас найдут! Такого феноменального процента отдачи вы не найдете ни в каком другом аппарате, а приятный интерфейс и удобный функционал сыграют вам на руку в успехе!