Слот Whisky в казино mostbet - что необычного?

Как же иногда приятно посидеть в баре в компании друзей, выпить немного, расслабиться и просто поговорить. Но иногда на это не хватает, ни времени, ни денег. Но выход есть – игровой автомат Виски. Поиграв в этот увлекательный слот, вы сможете насладиться атмосферой увеселительного заведения, пропустить стаканчик другой чего-то покрепче и при этом еще и денег заработать на mostbet-zerkalo.com.ru/. Как вам такая перспектива? Довольно заманчиво, не так ли?

Но прежде чем начинать игру, стоит внимательно изучить некоторые особенности геймплея, а именно узнать об игровых символах, о размерах ставок, бонусах. Но обо всем по порядку. Автомат Whisky представляет собой 5-ти барабанный и 9-ти линейный слот, с бонусной игрой и игрой на риск. Перед началом игры вы определяетесь с размером ставки и количеством линий для игры. После этого пришло время узнать об игровых символах и о коэффициентах выплат по призовым комбинациям. Для этого переходим в Paytable и приятно удивляемся тем коэффициентам выплат по призовым комбинациям, которые мы там можем найти. Если вам повезет, и на одной активной линии вы соберете пять символов с изображением симпатичной блондинки, начальная ставка будет увеличена в 2500 раз.

Еще больший выигрыш ждет вас, если сможете собрать пять символов с бочонками виски. В таком случае награда равная 10000 начальных ставок вас немало порадует. Но может быть и такое, что можно немного перебрать и тогда на экране появятся чертики, но бояться их не стоит. Появление трех чертиков на активной линии открывает бонусную игру. Во время этой игры вам предстоит угадать, в какой именно из бочек находится приз. Сможете это сделать, становитесь участником второй бонусной игры. Если и там окажетесь победителем, получите щедрое вознаграждение, которое будет не меньшим чем 50 начальных ставок. Но и на этом игровой автомат Виски не перестает радовать игроков. После каждого удачного спина, то есть после выпадения призовой комбинации на барабанах, у вас появляется шанс увеличить размер выигрыша.

Для этого необходимо оказаться победителем в простой игре на риск. В этой игре вы должны побить открытую карту дилера. И иногда это бывает сделать проще простого, особенно если у дилера открыта мелкая карта. Но и заигрываться тоже не стоит, а то ведь можно все и проиграть. В любом случае видеослот Whisky поможет вам скрасить вечер и провести его с пользой, а именно выиграть солидную сумму. А деньги, как говорится, лишними не бывают.