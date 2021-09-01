Организуем модную свадьбу

Свадебная мода в последнее время набирает особую популярность. Существует много новых тенденций в мире свадебной моды, которые могут заставить восхититься организованным торжеством и если вам предстоит организация свадьбы, то эти тенденции следует знать, чтобы не ударить в грязь лицом перед гостями и родными. Давайте вместе разберемся, что же именно теперь стало не модно и наоборот, что вызовет восторг у всех на церемонии. Зная это вы не только сделаете вашу свакдьбу по настоящему модной, но и сможете сэкономить приличное количество наличности. Пышные рестораны уже всем набили оскомину. В моду вошла простота и непринужденность. Свадьба на природе в теплое время года не оставит равнодушным никого. Отличная погода и красивый пейзаж – это то, что называется главным трендом сезона 2021 года.

В последние годы стало особенно популярным дарить своим гостям маленькие подарки

Обычно их упаковывают в маленькие сувенирные коробочки. Это могут быть конфеты ручной работы, маленькие свечки, магниты на холодильник или какая-то другая вещица, которая останется на память гостю. Обычно чтобы оформить свадьбу, приглашают профессионального дизайнера-оформителя. Такой человек всегда в курсе всех новинок сезона. В 2021 году стало модно украшать свадебную церемонию искусственными цветами. Они могут быть из бумаги, ткани, фольги, перьев. Вся ответственность возлагается на дизайнера интерьера.

Есть еще одна новая модная идея

Это десертный стол. Не путайте! Свадебный торт подают отдельно в конце всего мероприятия, а десертный стол накрывают перед приходом гостей. На него выставляют обычно блюда с конфетами, пастилой, мармеладом, зефиром и фруктами. Отдельный тренд – это шоколадные фонтаны. Ваших гостей удивит это вкусное блюдо и оставит сказочное впечатление.