 Чего ждать от парсаеров цен интернет магазинов » ТелеВести.Ру - Новости ТВ, Новости телевидения, ТВ, Все о телевидении в Москве и России, Масс-медиа, Новости интернета, Новости радио
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » Чего ждать от парсаеров цен интернет магазинов

Чего ждать от парсаеров цен интернет магазинов

Сегодня, 10:03

Парсер цен интернет магазинов на сегодняшний день является одним из самых востребованных видов ПО для решения разного рода маркетинговых задач и проведения аналитических исследований. Автоматизация процесса сбора данных о ценах значительно ускорила и упростила многие бизнес-задачи такие, как проведение конкурентной разведки, отслеживание основных тенденций на рынке и в нише, накапливание статистики для проведения глубокой аналитики и выстраивания собственных стратегий ценообразования, продвижения и направлений развития бизнеса.

Однако те, кто близко самостоятельно не сталкивался с подобного рода ПО имеют о нем несколько искаженное представление, которое не отображает реальную «расстановку сил». Хотя это очень многофункциональные инструмент (можно собирать информацию о ценах в интернет магазинах, текстовый и графический контент, проводить анализ прай-листов поставщиков или самопарсинг), он не универсальный. Купи 1 программу, вы все дыры ею не закроете. Каждый парсер пишет под определенную архитектуру сайта, на котором он будет собирать информацию, т.е. для работы на разных сайтах вам понадобятся разные программы, и чем больше у вас круг конкурентов (или партнеров), тем более обширная выйдет коллекция ПО. Обычно компании, продающие парсеры, предлагают вам только сами программы, их внедрение и настройка – уже ваша забота, равно как и возможные конфликты с уже установленным софтом. С этим вопросом гарантированно справиться только сотрудник IT-службы, который специализируется именно на парсерах, а не рядовой системный администратор. Также помощь специалиста вам потребуется для обхода антипарсинговой защиты, дополнительных обновлений, написания модулей для сопоставления и анализа собранных данных. Таким специалистом могут похвастаться редкие фирмы, поэтому многие компании предпочитают отдать мониторинг цен в интернет магазинах на аутсорсинг и снять с себя одну из многочисленных текущих задач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Блогеры раскритиковали интернет-магазины за несуществующие скидки

Что такое бизнес разведка?

"Яндекс" поможет пользователям купить одежду

Открыть интернет-магазин можно за несколько часов

Раскрутка сайта как деятельность в интернете

Риски в работе Интернет-магазина


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Август 2021 (37)
Июль 2021 (24)
Июнь 2021 (18)
Май 2021 (15)
Апрель 2021 (14)
Март 2021 (53)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

© "ТелеВести.Ру" 2006-2014. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года.