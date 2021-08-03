Чего ждать от парсаеров цен интернет магазинов

Парсер цен интернет магазинов на сегодняшний день является одним из самых востребованных видов ПО для решения разного рода маркетинговых задач и проведения аналитических исследований. Автоматизация процесса сбора данных о ценах значительно ускорила и упростила многие бизнес-задачи такие, как проведение конкурентной разведки, отслеживание основных тенденций на рынке и в нише, накапливание статистики для проведения глубокой аналитики и выстраивания собственных стратегий ценообразования, продвижения и направлений развития бизнеса.

Однако те, кто близко самостоятельно не сталкивался с подобного рода ПО имеют о нем несколько искаженное представление, которое не отображает реальную «расстановку сил». Хотя это очень многофункциональные инструмент (можно собирать информацию о ценах в интернет магазинах, текстовый и графический контент, проводить анализ прай-листов поставщиков или самопарсинг), он не универсальный. Купи 1 программу, вы все дыры ею не закроете. Каждый парсер пишет под определенную архитектуру сайта, на котором он будет собирать информацию, т.е. для работы на разных сайтах вам понадобятся разные программы, и чем больше у вас круг конкурентов (или партнеров), тем более обширная выйдет коллекция ПО. Обычно компании, продающие парсеры, предлагают вам только сами программы, их внедрение и настройка – уже ваша забота, равно как и возможные конфликты с уже установленным софтом. С этим вопросом гарантированно справиться только сотрудник IT-службы, который специализируется именно на парсерах, а не рядовой системный администратор. Также помощь специалиста вам потребуется для обхода антипарсинговой защиты, дополнительных обновлений, написания модулей для сопоставления и анализа собранных данных. Таким специалистом могут похвастаться редкие фирмы, поэтому многие компании предпочитают отдать мониторинг цен в интернет магазинах на аутсорсинг и снять с себя одну из многочисленных текущих задач.