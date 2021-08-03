Снуд в гардеробе современной леди

Гардероб представительницы прекрасного пола всегда удивлял интересными композициями и оригинальными сочетаниями. Среди креативных вещиц нового сезона - эффектный снуд вязаный купить который сегодня очень просто. Этот удивительный аксессуар своим внешним видом напоминает уютный шарф. Но в отличие от своего «коллеги», снуд способен любой наряд сделать необычным и ярким. Стоит понимать, что этот оригинальный шарф зачастую выбирают для того, чтобы защитить себя от холода. Кстати, эти цели определяют и стиль ношения снуда. К примеру, если на улице очень холодно, этот шарф можно носить вместо шапки, грамотно подобрав изделие под пальто или куртку. Также снуд великолепно носится как шарф или капюшон. Обратите внимание на то, что это изделие - очень длинное само по себе. Поэтому девушки могут завязывать его как на голове, так и на шее. При желании современные модницы создают оригинальные ансамбли снуда и шапки. А те, кто всегда отказывается от головного убора, смогут спасаться от весеннего холода с помощью этого уютного шарфика.

Но не думайте, что снуд актуален лишь в первые весенние месяцы. Представительницы прекрасного пола выбирают их даже для лета. Ведь с помощью снуда можно создать эффектный и стильный образ. Достаточно накинуть шарф на плечи. Такой колоритный наряд мгновенно преобразит девушку, сделает ее женственной и сексуальной. Тем более, что некоторые женщины предпочитают снуд вместо модного палантина. Ведь это изделие позволяет любой представительнице прекрасного пола выделиться среди окружающих. Особенно интересно будет выглядеть снуд с модным декором в виде броши. Любительницы спортивного и классического стилей в одежде наверняка оценят шарф-хомут.

Этот великолепный аксессуар отлично смотрится в сочетании с дубленками, куртками, дутиками, пуховиками и шубами. Для холодного времени года вам понравится изделие из букле, кашемира, меха и шерсти. Для жаркого - вариации из шелка и хлопка. Существуют композиции и для делового образа. В этом случае дизайнеры презентовали роскошные шарфики из кружева и шелка. Кстати, подобные изделия идеально подходят и для вечернего наряда. Ваш образ приобретет оттенок романтичности, женственности, изящности и кокетства. И помните, что снуд обязательно должен гармонировать с любой деталью в вашем наряде. А возможно, он станет необычным контрастом в вашем образе.