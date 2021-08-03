Готовимся к отпуску. Что взять с собой

Ну вот и все… Тур оплачен, штамп визы стоит в паспорте, билеты забронированы… можно сказать, что отпуск уже не за горами и можно расслабиться. Но это обманчивое впечатление, ведь нужно еще собрать чемоданы, подобрать те вещи, которые могут пригодиться во время тура. Интересно, но многие туристы стараются увезти с собой как можно больше вещей, надеясь, что будет возможность переносить все вечерние платья. Это огромная ошибка, которая потому приводит к бесконечным очередям в аэропорту, к необходимости использования услуг грузчика и хотя если прилететь в аэропорт евпатория, то там много такси и водители с радостью помогут вам с багажом. А в конечном счете, будет использоваться пара тройка удобных комплектов, которые будет максимально подходить по климату или к типу отдыха.

Что взять с собой?

Конечно, содержимое чемодана во многом зависит от страны и отеля, в который направляется турист. Так, например, нужно помнить о том, что в большинстве отелей есть фен, прачечная, поэтому сразу же можно выбросить из чемодана ванные принадлежности, полотенца и домашнюю постель. Даже для придирчивых туристов всегда найдется оптимальное решение. Конечно, для женщины очень важно хорошо выглядеть, поэтому мы стараемся взять самые любимые вещи. Хотя, лучшим решением станет выбор таких комплектов, которые можно будет сочетать между собой. Это сэкономить место в чемодане и не позволит примелькаться в одной и той же одежде. Особенное внимание нужно уделить обуви. Именно от нее зависит комфорт и удобство передвижения по курорту. Обязательно нужно взять с собой резиновые сланцы, в которых можно купаться в море, защищая свои ноги от острых камней, морских животных и т.д. Дополнительно потребуется обувь для прогулок, лучше если у нее будет мягкая и гибкая подошва. Не желательно брать с собой новые туфли, так как в жарком климате ноги могут отекать, а следовательно, неразношенная обувь будет тереть, что не очень и приятно и довольно болезненно.

В отелях любого уровня предоставляются тапочки, полотенца и халат.

Содержимое чемодана должно оптимально подходить курорту. К тому же нужно помнить о том, что возвращаться домой вы будете с еще большим количеством вещей, ведь сувениры никто еще не отменял.