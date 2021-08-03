 Находка для заботливых родителей: настольные светильники для ребенка » ТелеВести.Ру - Новости ТВ, Новости телевидения, ТВ, Все о телевидении в Москве и России, Масс-медиа, Новости интернета, Новости радио
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » Находка для заботливых родителей: настольные светильники для ребенка

Находка для заботливых родителей: настольные светильники для ребенка

Сегодня, 14:48

Родители, создавая комнату малыша, всегда мечтают, чтобы их ребенок наслаждался своим личным уголкам. Мечтая о симпатичных шторках, мягкой кровати, современном компьютере, нелишне задуматься о той безопасности, которую придется создать, добавляя освещение в комнату - это невероятно важный вопрос, и если зайти на faro barcelona официальный сайт, то можно выбрать любые светильники отличного качества

 

Кроме привычной люстры и настенного бра, малышу требуется дополнительный свет на столе, где он будет выполнять уроки или раскрашивать свои любимые картинки, составлять пазлы или записывать самые яркие впечатления в дневник о прошедшем дне. Светильники для детской должны иметь крепкую опору, предотвращающую опрокидывание этого предмета на столе в ворох бумаг или на тетрадку, что может вызвать пожар или ожог кожного покрова малыша. Лучше, если этот аксессуар изготовлен в виде цельной композиции.

 

Ни к чему малышу в комнате светильник с множеством свисающих капелек или листочков, которые готовы оторваться. Металл в детской - не самое удачное решение для основы светильника. Такая конструкция быстро греется, в ребенок при нечаянном касании предмета тоже получит ожег или, испугавшись, опрокинет светильник. Низкая мощность лампы будет идеальна в детской. Малышу не нужен яркий свет. Если и захочется сделать комнату светлее, можно воспользоваться дополнительно потолочными светильниками.

 

Размещая лампу на столе, надо удалить ее от легковоспламеняющихся предметов. Источником беды могут стать сложенные в стопку книжки, бумага, рядом висящие шторы и даже детские поделки, стоящие в детской комнате. Научив ребенка пользоваться прибором, не забудьте его предупредить, что игрушки тоже не должны попадать под прямой свет лампы. Нагреваясь, пластмасса плавится, а пушистый утенок может воспламениться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дизайн детской комнаты, как неотъемлемая часть жизни

Светодиодные светильники

Освещение ресторана: как привлечь посетителей

Продажа недорогих люстр по низким ценам. Разнообразие бра и торшеров.

Купить бра в Москве в магазине торшеров, а так же люстры оптом по низким це ...

Анонсы телеканала «Мать и дитя» с 15 по 21 июля


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Август 2021 (32)
Июль 2021 (24)
Июнь 2021 (18)
Май 2021 (15)
Апрель 2021 (14)
Март 2021 (53)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

© "ТелеВести.Ру" 2006-2014. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года.