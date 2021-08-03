Находка для заботливых родителей: настольные светильники для ребенка

Родители, создавая комнату малыша, всегда мечтают, чтобы их ребенок наслаждался своим личным уголкам. Мечтая о симпатичных шторках, мягкой кровати, современном компьютере, нелишне задуматься о той безопасности, которую придется создать, добавляя освещение в комнату - это невероятно важный вопрос, и если зайти на faro barcelona официальный сайт, то можно выбрать любые светильники отличного качества

Кроме привычной люстры и настенного бра, малышу требуется дополнительный свет на столе, где он будет выполнять уроки или раскрашивать свои любимые картинки, составлять пазлы или записывать самые яркие впечатления в дневник о прошедшем дне. Светильники для детской должны иметь крепкую опору, предотвращающую опрокидывание этого предмета на столе в ворох бумаг или на тетрадку, что может вызвать пожар или ожог кожного покрова малыша. Лучше, если этот аксессуар изготовлен в виде цельной композиции.

Ни к чему малышу в комнате светильник с множеством свисающих капелек или листочков, которые готовы оторваться. Металл в детской - не самое удачное решение для основы светильника. Такая конструкция быстро греется, в ребенок при нечаянном касании предмета тоже получит ожег или, испугавшись, опрокинет светильник. Низкая мощность лампы будет идеальна в детской. Малышу не нужен яркий свет. Если и захочется сделать комнату светлее, можно воспользоваться дополнительно потолочными светильниками.

Размещая лампу на столе, надо удалить ее от легковоспламеняющихся предметов. Источником беды могут стать сложенные в стопку книжки, бумага, рядом висящие шторы и даже детские поделки, стоящие в детской комнате. Научив ребенка пользоваться прибором, не забудьте его предупредить, что игрушки тоже не должны попадать под прямой свет лампы. Нагреваясь, пластмасса плавится, а пушистый утенок может воспламениться.