Как выбрать ортопедический матрас

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Как правило, основным критерием считается жесткость.

Довольно широко распространено мнение, что наиболее полезными для здоровья позвоночника являются жесткие матрасы. Однако это далеко не всегда соответствует истине, гораздо важнее, чтобы матрас был максимально удобным именно для вас. Поэтому, перед тем как выбрать ортопедический матрац, рекомендуется полежать на нем. Кроме этого, существует ряд стандартных рекомендаций, относительно того, каким категориям людей более подходят матрасы различной степени жесткости. В целом, можно сказать, что более жесткие матрасы предпочтительнее для молодых людей. Мягкие же матрасы матролюкс днепропетровск лучше для пожилых людей, а также для людей, которым по состоянию здоровья может быть противопоказана излишняя жесткость.

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