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Выгодное строительство малоэтажных домов

Вчера, 10:59

В последнее время все большую популярность приобретает не высотное, а малоэтажное строительство. На то есть несколько основных причин. Во-первых, далеко не все площадки, особенно на окраине больших городов, сегодня пригодны для возведения небоскребов из-за плавающих почв или прочих неприятных особенностей земли.

Тут можно расположить только относительно небольшой дом на несколько десятков семей. Во-вторых, стоимость реализации проекта по строительству многоэтажки порой оказывается слишком большой, поэтому, ради снижения затрат и предоставления населению доступного жилья, строятся небольшие и простые объекты. В-третьих, относительно простые объекты легко могут быть обеспечены инфраструктурой со всеми гарантиями надежности. Адвокат по строительству вам конечно же понадобится, чтобы избежать бюрократических проволочек. Таким образом, получается, что разумней и выгодней создать небольшой пятиэтажный дом с парой подъездов и быстро сдать его в эксплуатацию. Ради этого можно даже произвести проектирование теплового пункта, который позволит отапливать квартиры автономно, без подключения к общей городской системе.

 

Кроме того, тут можно даже не иметь доступа к центральной системе водоснабжения, а использовать скважины, так как потребности такого дома вполне закрываются собственным источником. Аналогичным же образом можно организовать автономную канализацию, что сделает строительство достаточно простым и удобным с точки зрения продумывания инфраструктуры. Может показаться, что создание всех автономных систем – это, напротив, очень сложно и затратно. Но практика показывает, что ничего невозможного тут нет. Для организации отопления могут использоваться относительно простые пластинчатые теплообменники, стоимость которых равняется примерно пятидесяти-ста тысячам рублей. Для того чтобы обеспечить подачу чистой скважинной воды в малоэтажное здание, придется приобрести относительно простые промышленные насосы, срок эксплуатации которых будет очень велик. Но зато будущие жители такого дома по достоинству оценят удобства, которые предполагают отдельные системы водоснабжения и отопления.

 

Для повышения общей энергоэффективности здания можно будет даже отладить регулирование температуры воздуха в каждой квартире. Естественно, что все это очень привлекательно для жильцов. Таким образом, малоэтажное строительство оказывается буквально во всем выгодным и привлекательным. Оно дешево, даже несмотря на то, что для него требуются теплообменники (кожухотрубные или пластинчатые), а также некоторое прочее оборудование. Кроме того, небольшие здания служат гораздо дольше, так как они не сильно нагружают фундамент и сами по себе не рушатся от собственного веса.

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