Создайте для нее правильное настроение, чтобы выразить свои чувства

Мужчины часто жалуются, что женщина не проявляет к ним достаточного интереса, а они делают все сами, чтобы отговорить ее от проявления привязанности. Они холодные, недоступные и заставляют нас хотеть показать кого-то другого, с кем не будет таких проблем. Создайте для нее правильное настроение, попробуйте скачать музыку романтичную чтобы выразить свои чувства.

Обращайтесь к ней иногда и всегда отвечайте на ее сообщения

Пишите ей время от времени, спрашивайте в целом, как у вас дела. И безжалостно отвечайте на ее сообщения. Среди парней до сих пор есть мода отвечать на каждое третье сообщение. Женщина вообще отказывается говорить. Она предполагает, что, если ему все равно, она не будет ему должна. Лучше сосредоточиться на себе, своих друзьях, уйти из дома и познакомиться с новыми людьми, чем писать кому-то, кто не хочет с нами разговаривать. Поэтому время от времени разговаривайте с ней и ни в коем случае не недооценивайте ее, когда она пытается с вами связаться. Если вы будете вежливыми, вы выиграете больше всего.

Пригласите ее когда-нибудь

Чем больше вы будете гулять вместе, даже на глупую прогулку, тем больше она будет чувствовать себя с вами в безопасности. Пока вы не дадите ей полное утешение, вы можете забыть о ее приверженности и привязанности. Она будет отстранена, потому что вы относитесь к отношениям как к бессмысленным.

Иногда обнимаю ее

Так что совершенно без шансов. Либо потому что холодно, либо она сказала что-то приятное. Такие маленькие жесты, как хватание за руку или объятие, создают нужную атмосферу открытости. В противном случае она не будет обнимать вас, целовать, хватать за руку и писать вам каждый день, чтобы просто болтать о том, как прошел ваш день.

Будь с ней вежлив

Вы не можете вести себя с ней грубым, грубым или неопределенным, потому что ваша холодность полностью охладит ее и отговорит от проявления чувств. Затем женщины закрываются в своей раковине. Ей не следует бояться вашей реакции, и, если вы заставляете ее бояться отправить вам глупое текстовое сообщение, знайте, что она в конечном итоге потеряет к вам интерес и найдет того, кто ее не возбуждает. Не рассказывайте ей о других женщинах, потому что, когда она чувствует себя неуверенно, она совсем не сочувствует вам и не станет ухаживать за вами, а просто сосредоточится на других мужчинах.