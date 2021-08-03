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Эфирные масла при высоком давлении: список

Сегодня, 07:51

Эфирные масла при высоком давлении: списокНе секрет, что эфирные масла - это не только приятно, но и полезно, и в последнее время они приобретают все большую и большую популярность. Помимо всех прочих достоинств, эфирные масла также способны регулировать артериальное давление. Повышенное давление может быть вызвано ожирением, малоподвижным образом жизни, стрессами, большим количеством соли, алкоголя или кофеина (или всем сразу, что даже чаще). Эфирные масла могут прекрасно заменить (или, по крайней мере, дополнить) таблетки, которые вам, скорее всего, прописал врач. Зачастую эфирное масло мяты помогает даже больше, чем медикаменты. Например, эфирное масло бергамота, если его вдыхать, стимулирует нейротрансмиттеры, благодаря которым создается ощущение благополучия. Также может уменьшить аппетит.

Таким образом, эфирное масло...

- жасмина улучшает дыхание, устраняет тревожность, в целом производит успокаивающий эффект на нервную систему;

- герани улучшает кровообращение, приводит в порядок эмоции;

- лаванды обладает некоей «позитивной энергией», которая помогает при повышенном артериальном давлении;

- майорана успокаивает, расширяет сосуды;

- розы ускоряет кровообращение, оказывает противовоспалительное действие;

- лимона прогоняет плохие мысли;

- корня валерианы расслабляет нервы, справляется с шоком, бессонницей, ускоренным сердцебиением.

- мелиссы и нероли оказывает действие, подобное антидепрессантам;

- мандарина расслабляет, не дает сосудам спастически сужаться;

- мускатного ореха особенно помогает в холодную пору, восстанавливая как физические, так и ментальные силы;

- ветивера оказывает снотворное действие;

- иланг-иланга и шалфея мускатного успокаивает сердцебиение;

- тысячелистника обыкновенного улучшает кровообращение;

- ладана регулирует работу сердца, успокаивает организм в целом. Существует несколько способов использования эфирных масел для терапии высокого давления. Можно попробовать несколько и решить, какой больше подходит. Смеси эфирных масел используют для создания бальзама, который наносят под нос. Многие используют диффузор для ароматерапии. Также популярны массажи и ванны с эфирными маслами.

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