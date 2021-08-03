Как реагировать неудачи во время секса? Ведь необходимо быть осторожными, чтобы не обидеть свою половинку. Своими словами можно навредить отношениям и повлиять негативно на сексуальную совместную жизнь. Как правильно реагировать на секс-неудачи? Правильно - пойти в интим магазин и купить себе помощников!

Неудачи в постели

Мужчина очень расстраивается, когда у него не получается что-то в сексе. У вас раньше был коитус чуть ли не ежедневно. Сейчас он уже раз в неделю. Это печалит. Теперь партнер не такой половой гигант как раньше, и женщина стала холоднее к нему относиться. А бывает, что вообще не встает во время секса. мужчина был слишком уставшим или думал о чем-то своем. Если у мужчины все хорошо со здоровьем, то следует понять, что все дело в голове. Его психологическое здоровье влияет на половую жизнь.

И с этим нужно что-то делать. Поменять обстановку или даже работу, а может любовницу. Всегда можно обратиться к сексологу или своему психологу, который поможет вам во всем разобраться. Не всегда мы можем все решить сами. Сексуальные неудачи не просто расстраивают, но еще могут испортить жизнь. Реакция женщин очень важна в данной ситуации. Нужно повести себя правильно, чтобы сильно не расстроить своего любовника. Трудности в сексуальной жизни сказывают на отношениях. Если не говорить о проблемах, то все это приведет к снижению половых актов. Секс будет у вас редкостью в паре. Каждый из вас будет больше мастурбировать на стороне на порнушку. Поэтому вы должны бережно относиться к своему любимому и обсуждать проблемы и решать их

Женская реакция

Мужчины боятся, что эрекция будет не достаточно сильной, или же ее вообще не будет во время секса. Самое обидное, что можно услышать, это импотент. Самооценка партнера упадет до нуля. Не стоит своему партнеру говорить, что с ним что-то не так. А то он упадет в депрессию. Не все женщины говорят неприятные вещи, они могут просто закончить ваши плотские утехи и уйти по своим делам. А другие просто начинают жалеть своего партнера, что тоже ужасно. Не нужно обижать любимого. Эрекция пропала, и это не беда. Ведь вы можете сейчас заняться и другими шалостями. Попробуйте ласкать друг друга, сделайте эротический массаж. Никаких претензий своего партнеру не говорите. Будьте спокойны и снимите напряжение. И эрекция возможно вернется и вы продолжите ваш страстный секс.

Реакция мужчин

Женщины слишком нервничают, особенно перед первым сексом с партнером. И когда они не могут достичь оргазма, девушка начинает паниковать и считать себя фригидной. Они переживают, что не слишком страстные были во время коитуса. Также ей важно, что у мужчины должен быть стояк от нее. Не стоит давить на партнершу и постоянно спрашивать, кончила она или нет. Девушка от этих вопросов может вообще перегореть. А некоторые мужики просто дарят партнершам вибраторы, чтобы достичь оргазма. Не лучшая ваша идея. Будьте терпеливыми и занимайтесь сексом со своей партнершей. И будет вам счастье.