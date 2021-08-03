Грязезащитные покрытия на резиновой основе

Доказано, что резиновые напольные покрытия не на 100% справляются с защитой чистоты помещения. Особенно это касается весны и осени, когда на улице грязно, и у людей в вырезах в подошве скапливается грязь. Безусловно, такая обувь эффективна в гололед, поскольку она не позволяет владельцу упасть. Но и она же сводит на нет всю уборку. Чтобы этого не случилось, рекомендуется пользоваться грязезащитными покрытиями на резиновой основе и добавить туда фторопласт листовой дабы грязь просто стекала.

Чем хороши эти покрытия?

Влажный песок незаметно, но быстро и существенно портит любое напольное покрытие. На линолеуме, паркете, ламинате он оставляет царапины, в которые набивается грязь и портит эстетику. Даже плитка изнашивается под влиянием абразивных частиц (песка). Использование покрытий, которые не впитывают грязь, дают возможность предельно снизить финансовые и временные затраты на уборку. Они защищают напольное покрытие от быстрого износа. Обилие цветовых решений дает возможность изящно вписать такие покрытия в любой дизайн помещения. Эти дорожки не подвержены влиянию перепадов температуры, которые часто случаются в межсезонье. Грязезащитные покрытия не боятся реагентов, используемых для борьбы с гололедом. Вместе с обувью эти реагенты попадают в помещение. Долгий период времени эти коврики остаются привлекательными и ухоженными. При этом даже после большого количества чисток они не истираются. Эти напольные покрытия хороши для использования в общественных местах, и помещениях с большим трафиком посетителей.

Преимущества применения

Выделяют следующие преимущества использования изделий на резиновой основе:

- лояльная цена;

- минимизация скольжения;

- хорошая амортизация;

- простота в уходе;

- отличная влагостойкость;

- безупречная износостойкость;

- универсальность в использовании;

- возможность придания любой формы – изделие разрезать и укорачивать.

Как используются покрытия на резиновой основе? Такие коврики можно использовать следующим образом: - поместить на улице перед входом, чтобы очистить обувь от крупных загрязнений;

- стелить в коридоре поверх коврового покрытия либо на линолеум, паркет, ламинат; - стелить в подъездном тамбуре между дверями; - укладывать на спортивных площадках, теннисных кортах, в спортзалах; - расположить в доме сразу за входной дверью; - постелить при входе в магазин, торговый центр, детский сад, фаст-фуд; - стелить внутри квартиры перед межкомнатными дверями, например, перед входом в детскую или кухню; в это помещение точно не попадет грязь и семья будет в безопасности.

Пожаробезопасность грязезащитных покрытий

Как правило, грязезащитные покрытия производят из полипропилена с виниловой подложкой. При покупке ковров на резиновой основе принимайте во внимание уровень пожароустойчивости. Эту информацию производитель должен указать на упаковке. Класс пожаростойкости коврового покрытия на резиновой основе обязан быть не ниже Cfl-S1. Любые покрытия, которые производятся из синтетических материалов (резина, полипропилен, винил) показаны для применения в жилых помещениях только после скрупулезной проверки на степень безопасности. В особенности это касается покрытий, которые применяются на большой площади, или у которых существенная масса. Если у грязезащитного ковра низкая пожаростойкость, в случае возгорания он принесет большую беду.

О характеристиках

Условия и место использования ковров влияет на то, какую лучше выбрать плотность ворса, высоту и фактуру. Эти покрытия легко могут поглотить до пяти литров влаги, которую после поглощения они удерживают внутри. Такие характеристики достигаются путем использования в производстве изделий 100% полиамидного или полипропиленового ворса на поверхности, который впаян в резиновую водонепроницаемую основу.

Как ухаживать за ковриками?

Чтобы продлить срок эксплуатации грязезащитного коврика, а также сохранить в течение всего времени использования его внешнюю привлекательность, нужно следовать советам производителей по уходу за изделием. Рекомендуется его каждый день пылесосить. Помимо этого, следует время от времени производить генеральную уборку с применением моющих пылесосов или мощной водяной струи.