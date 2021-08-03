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Модель часов 1972 Prestige: что в ней примечательного?

Вчера, 06:33

Модель 1972 Prestige выглядит стильно и гармонично благодаря использованным в ней принципам золотого сечения и наследует пропорции часов tissot. Например, длина корпуса часов, разделенная на длину сапфирового стекла на задней крышке, дает результат 1, 618 — это знаменитое золотое сечение, которое использовано в величайших творениях искусства и архитектуры: от фасада афинского Парфенона до Ле Корбюзье. Строгость формы смягчается блеском корпуса из белого золота. Свет, отражающийся от его поверхности, подчеркивает неповторимые изогнутые линии этих элегантных часов. Как и у других моделей коллекции, корпус 1972 Prestige изогнут, так же как циферблат и сапфировое стекло.

 

Еще большую утонченность часам придает серый циферблат с сатинированием в виде солнечных лучей и зигзагообразным узором, украшенный стрелками из розового золота. Легендарный калибр С момента создания коллекции 1972 в ней используется только механический калибр высшего качества. Новые часы не исключение: внутри них живет восхитительный часовой механизм Vacheron Constantin 1003. И хотя тот факт, что механизм сделан из золота, уже выделяет его из большинства механических калибров, представленных на рынке, поистине легендарным его сделали другие качества. Разработка калибра 1003 началась в 1952 году, а его презентация состоялась в день 200-летия компании в 1955-м. И сегодня это самый тонкий из механизмов с ручным подзаводом в часовой индустрии. Многие эксперты считают калибр 1003 одним из самых красивых и изысканных ультратонких часовых механизмов. Кажется, будто само его существование противоречит законам механики.

 

Тем не менее, этой модели уже более 50 лет. Создать такой механизм очень сложно, а для его настройки требуется весь опыт мануфактуры Высокого часового искусства. Для новой модели часов фирма решила использовать модифицированную версию калибра. Его толщина по-прежнему равна 1, 64 мм — непревзойденный до сих пор рекорд по тонкости часового механизма. Однако новая версия имеет более сложную отделку, чем раньше.

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