Официальный сайт Rox Casino - играем в Great Blue

Игровой автомат «Great Blue» очарует вас с первого взгляда. Волшебная фоновая музыка, шум прибоя, приятные глазу синие тона, морская тематика. Что еще нужно? Разработчики компании PlayTech не перестают нас радовать, за что мы им очень благодарны.

Официальный сайт Rox Casino дает нам возможность поиграть в этот автомат на деньги и в демо режиме. Игровой автомат «Great Blue» — это пять барабанов и 25 линий выплат, на которых нашли себе убежище разнообразные морские жители, например, акула, кит, черепаха, есть разнообразные рыбки и даже жемчужина. Кроме этого, в наличии есть игровые карты: девять, десять, валет, дама, король, туз.

В качестве дикого символа выбрано изображение кита.

Этот знак может заменить любой другой, за исключением знака разброса. Кроме того, если вам выпала выигрышная комбинация с китом, то ваш выигрыш увеличивается в два раза.

В качестве символа разброса использована раковина с жемчужиной.

При выпадении 2, 3, 3 или 5 таких знаков, ваша ставка увеличится в 2, 5, 20 или 500 раз. Помимо этого, если у вас выпадет три, или более, таких символов, автомат «Great Blue» наградит вас бонусной игрой, в которой вы сможете открыть себе количество бонусных прокрутов и множителя, которые скрываются в раковинах в виде жемчужин, вам нужно только выбрать две из пяти Кроме всего хорошего, игровой автомат «Great Blue» оснащен функцией риск-игры, которая сможет удвоить ваш выигрыш. При выигрышной комбинации, вы сможете воспользоваться функцией «Gamble». В риск-игре вам нужно будет угадать цвет карты.

Так же, вы сможете удвоить не весь выигрыш, а только его половину.

Игровой слот «Great Blue» сможет порадовать игрока не только замечательной графикой и оформлением, а также наличием огромного количества возможных выплат. Для тех, кто боится рисковать, есть возможность играть бесплатно, за определенное количество бонусных кредитов. Однако помните, что получить настоящий денежный выигрыш можно только поставив реальные деньги. Компания PlayTech подарила нам замечательный игровой слот — «Great Blue», который поможет игроку сорвать приличный куш, расслабиться и поучить удовольствие от процесса игры. Интерфейс слота вполне красочно и ярко оформлен, музыкально сопровождение не мешает процессу игры и не отвлекает от игры. Создается впечатление, будто вы находитесь на настоящем морском дне. Игровой автомат «Great Blue» — отличный способ, что отдохнуть после тяжелого дня, почувствовать себя под водой и получить хороший выигрыш.