Крымское дело: борьба за кредитные деньги

Десять лет назад крупные крымские фирмы взяли большой кредит у ОТП Банка. После того, как полуостров присоединили к России, кредитная организация по цепочке сделок на территории Украины уступила право требовать этот долг офшорной компании. Та пошла их взыскивать в Арбитражном суде Республики Крым. А ответчики решили в суде Киева оспорить договоры цессии. Разбирательство сторон в России уже вышло на третий круг.

Офшор пытается вернуть деньги

Корпорация ТЭС – одна из крупнейших в Крыму, включает в себя несколько юрлиц. Долгие годы предприятие является лидером на топливном рынке полуострова. Ее бенефициары – Геннадий Бейм и его сыновья, Эдуард с Сергеем.

В 2011 году их ООО «ТЭС-АВТО», «Фирма-ТЭС» и «ТЭС-Терминал» взяли в ОТП Банке кредиты: 39 000 000,00 украинских гривен и $3 млн. Фирмы обязались вернуть деньги в 2016-м, а обеспечением по займам стала недвижимость организаций «Черномор-Юг», «Факт-Т» и «Итакс», которую те отдали банку в залог. Среди этого имущества оказалась 21 АЗС в Крыму, сообщает https://pravo.ru/story/229982/.

Должник в течение нескольких лет исправно выплачивал кредит. Претензии со стороны банка по состоянию на март 2014 года отсутствовали.

После присоединения полуострова к России международные организации стали избавляться от «токсичных активов». Так поступил и ОТП Банк, который по цепочке сделок передал право требования долгов с этих ООО офшорной компании «Интегрити Логистик», зарегистрированной в Белизе на побережье Карибского моря. При этом иностранная компания не раскрывает своего бенефициара даже по требованию суда и Росфинмониторинга. Все эти соглашения стороны подписывали в Киеве. По информации местной прокуратуры, сейчас возбуждено уголовное дело за попытку перевести тот кредитный долг в пользу «Интегрити Логистик». Предварительное следствие приостановлено в связи с розыском обвиняемого. К тому моменту юрлица корпорации ТЭС уже перерегистрировались в России и продолжили работать в Крыму.

В 2016 году новый кредитор пошел взыскивать кредитные деньги в судебном порядке. Размер иска составил 436 млн. руб. Первая инстанция эти требования удовлетворила в полном объеме, а апелляция уменьшила размер присужденного до 232 млн руб.

Окружной суд отменил акты нижестоящих инстанций, указав на необходимость внимательнее исследовать все доказательства участников спора (дело № А83-3108/2016).

Украинский поворот в деле

Пока шло это разбирательство, ответчики смогли в Хозяйственном суде Киева признать недействительным соглашение, по которому ОТП Банк уступил право требования денег с должников. Украинский суд посчитал, что вместо цессии стороны подписали договор факторинга, да еще и с нарушением закона.

Ссылаясь на такое решение коллег из Киева, Арбитражный суд Республики Крым отказался удовлетворять иск «Интегрити Логистик». Апелляция «засилила» такой вывод. Тогда офшор обратился в АСГМ, чтобы добиться отказа в признании на территории России акта Хозяйственного суда Киева (дело № А40-1445435/2019). Первая инстанция удовлетворила требование заявителя. АС Москвы указал, что должникам по закону (ч. 10 ст. 38 АПК) нужно было подавать встречный иск в рамках дела № А83-3108/2016. А не идти судиться в украинский суд.

Адвокат Адвокатской палаты Республики Крым Валерий Захарьин отмечает, что иностранная компания более двух лет судебных разбирательств в Украине признавала компетенцию киевского суда и возражений по этому поводу не заявляла. И только проиграв все инстанции, обратилась в АСГМ. Кроме того, бенефициаров нового кредитора так и не смогли установить даже по требованию Росфинмониторинга, обращает внимание Захарьин.

Тем временем изначальное разбирательство по взысканию кредитного долга продолжается и уже вышло на третий круг. Летом прошлого года окружной суд отменил отказные решения первой инстанции и апелляции, посчитав некорректными и даже ошибочными их ссылки на акт Хозяйственного суда города Киева.

Теперь дело вновь рассматривает АС Республики Крым, который привлек к разбирательству Росфинмониторинг и еще несколько третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования. Размер исковых требований уже увеличился до 938 млн руб., а на 21 АЗС ответчиков наложен арест в качестве обеспечительной меры.