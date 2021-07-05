Автозаправки под брендом «ТЭС» могут прекратить свою работу

Вторая по величине сеть АЗС в Крыму, работающая под брендом «ТЭС», может в скором времени прекратить свою деятельность из-за иска в размере около 1 млрд руб. со стороны офшорной компании INTEGRITY LOGISTIC LTD., зарегистрированной в Белизе.

1 июля 2021 г. Арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы Группы компаний «ТЭС», которой принадлежит сеть АЗС под брендом «ТЭС» с сопутствующей инфраструктурой, на определение Арбитражного суда города Москвы по непризнанию решения Хозяйственного суда Киева по её кредитным обязательствам перед ПАО «ОТП БАНК Украины». В настоящее время АЗС и топливные базы Группы компании «ТЭС» обеспечивают до трети потребления автомобильного топлива в Республике Крым и г. Севастополь.

Кредитные обязательства Группы компании «ТЭС» возникли по кредитным договорам на 39 млн гривен и 3 млн долларов США., заключённым с банком ПАО «ОТП БАНК Украины» в 2011 году. В марте 2014 года в связи с переходом Республики Крым и г. Севастополь под юрисдикцию Российской Федерации, ОТП БАНК Украины прекратил свою хозяйственную деятельность в указанных регионах. Кредитные обязательства Группы компаний «ТЭС» перед банком были в итоге уступлены офшорной компании INTEGRITY LOGISTIC LTD.

Офшорная компания заявила в 2017 году судебные иски группе компаний ТЭС в Арбитражном суде Республике Крым на сумму 436 млн рублей. Первоначально судебный иск был удовлетворён в полном объёме. Затем после обжалования судебного постановления в судах высшей инстанции дело было отправлено на пересмотр. Параллельно, по инициативе и с активным участием во всех инстанциях, включая Верховный суд, офшорной компании, дело рассматривалось в Хозяйственном суде г. Киева, который в августе 2018 года признал недействительным переуступку прав по кредитным обязательствам Группы компаний «ТЭС» ПАО «ОТП БАНК Украины». В итоге эти обязательства были погашены третьей стороной по согласию с ПАО «ОТП БАНК Украины», источник https://fingazeta.ru/business/transport/472651.

В 2019 году дело было рассмотрено по второму кругу в Арбитражном суде Республики Крым и вышестоящей судебной инстанции в пользу Группы компаний «ТЭС». Аппетиты белизского офшора к этому времени выросли уже до 938 млн рублей. В июле 2020 года Арбитражный суд Центрального округа вновь отменил все ранее принятые судебные решения и отправил дело на новое рассмотрение. В настоящее время дело рассматривается уже по третьему кругу.

Офшорная компания решила зайти, с другой стороны, и подала исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы о непризнании решения Хозяйственного суда в Киеве на территории России в отношении кредитных обязательств Группы компаний ТЭС перед ПАО «ОТП БАНК Украины».

В итоге судебное постановление было вынесено 16 февраля 2021 года в пользу белизской оффшорной компании, а 1 июля 2021 года Арбитражный суд Московского отказал Группе компаний «ТЭС» в обжаловании этого определения. Белизский офшор получил право уже через суды.

«Мы будем противодействовать рейдерским действиям иностранного офшора в отношении крупнейшей региональной сети АЗС в Крыму, как в Верховном Суде Российской Федерации, так и обращаясь в органы государственной власти. Ситуация в настоящее время складывается критическая, мы надеемся на поддержку властей в сохранении топливной инфраструктуры стратегически важного для России региона», - заявил Геннадий Бейм, председатель Совета директоров Группы компаний «ТЭС».

Группа компаний «ТЭС» включает в себя 52 АЗС и 2 АГЗС в Республике Крым, а также 21 АЗС в г. Севастополе. Кроме того, есть парк собственных бензовозов и нефтебаз; портовый терминал по перевалке и хранению сжиженного газа и нефтепродуктов, а также предприятие по производству ёмкостей и резервуаров для нефтегазовой и химической продукции, сеть кафе быстрого обслуживания. Сеть АЗС «ТЭС» является второй по величине в Крыму. Она обеспечивает до 28% потребностей в АИ-92, и до 26,18% в АИ-95.