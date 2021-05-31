Зачем в садике собирают макулатуру?

Лет пятьдесят назад сдача макулатуры (в Челябинске и других городах) была делом привычным. Но с распадом СССР развалилась и структура обращения с бумажными отходами. В девяностых и нулевых людям пришлось решать совсем другие проблемы. Произошло изменение отношения к жизни, ресурсам и своему месту в мире.

В последние лет 10 культура обращения с макулатурой стала восстанавливаться. Основными звеньями по-прежнему остаются учебные заведения: школы и детские сады.

Почему важно вести формирование экологической культуры с детства? Как и все полезные привычки, отношение к природе формируется с самых лет. Это не только уважение к окружающему миру (лесу, озерам, рекам, животным и растениям). В этом возрасте закладывается понятие «моё-не моё», «хорошо и плохо». Когда ребенок относится к природным ресурсам как к своим, то в нем должна сформироваться ответственность. «Моё, значит я за это отвечаю,»- мысль, которая станет долгожданным результатом.

Детям иногда кажется, что вещи, игрушки, книжки, возникают как по волшебству в их жизни и исчезают в неизвестность в недрах мусорного ведра.

Конечно, полные производственные циклы детям раскрывать бесполезно. Но вот открыть тайну, что из чего делают и куда потом это правильно отправить, очень полезно. Любая вещь должна быть грамотно утилизирована.

На примере бумаги показать это проще всего. Цепочка дерево – бумага – мусорка неправильная. Она короткая и быстро заканчивается. Должна быть не линия, а круг – дерево-бумага-вторсырье - бумага. А вот круг не кончается.

Утилизация бумаги идет путем переработки на комбинатах. Конечно, детей из садика на экскурсию провести не удастся, вот найти ролик, мультик об этом можно. Дети любят, когда все наглядно и понятно.

У нас в городе есть предприятия, которые производят из макулатуры салфетки, полотенца, туалетную бумагу. Можно организовать сбор, а на полученные деньги купить такие изделия для нужд группы. В этом будет и обучающий момент. Ничто не возникает из ниоткуда. Туалетная бумага может быть сделана из дерева или из старых и ненужных ресурсов. Даже дети понимают, что мусор – это что-то грязное и дурно пахнущее. Дате им выбор, что захотят они сделать с неудавшимся рисунком, отправить в помойное ведро, или передать на переработку и превратить в чистые новые листы или салфетки, которыми можно вытирать руки.

На прием макулатуры цена установлена в районе 10 рублей за 1 килограмм. Это не такая большая сумма, но лучше получить ее, чем выкинуть в помойку. В садиках всегда образуется много бумаги. Можно сдать ее на переработку и получить дополнительную сумму в фонд группы. Не нужно бояться включать в процесс детей. Организуя сбор макулатуры в садике, вы формируете у них полезную привычку и делаете свой вклад в улучшение экологической обстановки в городе.