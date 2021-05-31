Полимерные изделия повсеместно вошли в жизнь человека. Для организации праздника на природе или офисного банкета можно купить одноразовую посуду, что облегчит проведение. Для упаковки продукции задействуется пэт тара. Челябинск пестрит наименованиями фирм, предлагающих упаковочную продукцию.

Что такое воздушно-пузырчатая плёнка

Одним из видов упаковочного материала является полиэтиленовая двухслойная конструкция, на одной из поверхностей которой расположены выпуклости с воздухом. При наличии трёх или четырёх склеенных слоёв воздушная прослойка находится между гладкими поверхностями. Материал изобретён в 1957 году американцем Филдингом и шведом Чаванном для наклейки на стену в качестве легко моющихся обоев и укрывного материала для теплиц. Спросом товар не пользовался. Затем Филдингу пришла в голову идея использовать изобретение в качестве амортизирующей упаковки для хрупких предметов. В особенности воздушно-пузырчатой плёнки 1960 году была открыта компания по выпуску пузырьковой обёртки. Масштабное применение изделие поначалу нашло для обёртывания компьютеров и электроники.

Преимущества

Обеспечение сохранности хрупких предметов, в том числе стекла;

отличная теплоизолирующая и амортизирующая способность;

лёгкий вес, не влияющий на общую массу упакованного груза;

сочетание упругости и эластичности;

стопроцентная водонепроницаемость;

устойчивость к растворителям, бактериям

защита от грязи и пыли, электростатических полей;

широкий спектр использования;

наличие шумоизоляционных характеристик;

ценовая доступность;

пригодность для многоразового использования, повторной переработки;

безопасность применения, не выделяет вредных веществ;

возможность эксплуатации в широком температурном диапазоне.

При лопании пузырька раздаётся характерный звук. Это свойство используют для развлечения и успокоения нервов.

Выпускают плёнку в виде листов, рулонов, мешков с пузырьками различного размера. Для изготовления используют полиэтилен с плотностью, зависящей от предстоящей нагрузки.

Максимальная защита груза наблюдается при соблюдении следующих условий: пузырьки соприкасаются с предметом. Оборачивать предмет рекомендуют в несколько слоёв и сочетать с другими вспомогательными приспособлениями. Это даёт возможность воспользоваться плюсами такого уникального материала как воздушно пузырьковая пленка. Челябинск, как и другие города, предлагает приобретать универсальную упаковку.

К недостаткам относят вековой срок разложения в земле.

Применение

В воздушно-пузырьковую плёнку упаковывают всё, что требует бережной транспортировки: