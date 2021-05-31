Чугунная ограда

Забор не только защищает от посторонних лиц, но и создаёт личное пространство, служит завершающим акцентом оформления придомового пространства. Изготавливают ограждения из дерева, металла, пластика в виде штакетника, сетки, цельных конструкций. Предметом гордости хозяев могут стать чугунные заборы. Цена достаточно высокая, но окупается изысканным внешним видом и вековой службой.

Художественное литье на заказ включает разнообразные изделия: лестница, мангал, скамейка, беседка, подстолье. Литьё позволяет создавать образцы художественного мастерства.

Виды металлических заборов

Кованые создают ощущение лёгкости и невесомости;

литые прочнее кованых, рельефы дают большие возможности реализации фантазии дизайнера.

Литые отличаются от кованых меньшей стоимостью работы. оптимальная высота – два с половиной метра. При желании заказчика возможны другие варианты.

Преимущества чугунных заборов

Совершенные антивандальные характеристики;

вековая эксплуатация;

надёжная защита внутреннего пространства;

удачное сочетание с любыми материалами;

отсутствие необходимости постоянного ухода;

практичное благородство оформления;

экологическая безопасность;

функциональность;

стабильная усадка материала;

сочетание индивидуальности с престижностью;

вековая мода на чугунные изделия;

художественная ценность;

устойчивость к коррозии, гниению, разрушающему воздействию окружающей среды.

Чугунные заборы – массивные конструкции, поэтому при установке необходим основательный фундамент. Ажурные оградки могут служить опорой для вьющихся растений, оформлением цветников и дорожек, разделять придомовую территорию на отдельные зоны. Незаменимы изделия в ритуальном деле, подойдут для изготовления балконных парапетов.

Чугунные заборы органично дополняют ворота и калитки из этого же материала.

С помощью чугунных конструкций ограждают территории вокруг частных домов, общественных зданий, парков, скверов, паркингов. Для создания единого стилевого решения заказывают чугунные фонари, скамейки и другие элементы ландшафтного дизайна.

Стоимость

На цену забора влияют следующие факторы:

способ изготовления;

вид изделия: цельнолитое или разборное;

состав и качество чугуна;

размерные параметры;

сложность проекта.

Минимальная цена – семь тысяч рублей, средняя – сорок тысяч, дизайнерский вариант – от ста тысяч.