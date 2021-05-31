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Чугунная ограда
31 мая 2021
Забор не только защищает от посторонних лиц, но и создаёт личное пространство, служит завершающим акцентом оформления придомового пространства. Изготавливают ограждения из дерева, металла, пластика в виде штакетника, сетки, цельных конструкций. Предметом гордости хозяев могут стать чугунные заборы. Цена достаточно высокая, но окупается изысканным внешним видом и вековой службой.
Художественное литье на заказ включает разнообразные изделия: лестница, мангал, скамейка, беседка, подстолье. Литьё позволяет создавать образцы художественного мастерства.
Виды металлических заборов
Литые отличаются от кованых меньшей стоимостью работы. оптимальная высота – два с половиной метра. При желании заказчика возможны другие варианты.
Преимущества чугунных заборов
Чугунные заборы – массивные конструкции, поэтому при установке необходим основательный фундамент. Ажурные оградки могут служить опорой для вьющихся растений, оформлением цветников и дорожек, разделять придомовую территорию на отдельные зоны. Незаменимы изделия в ритуальном деле, подойдут для изготовления балконных парапетов.
Чугунные заборы органично дополняют ворота и калитки из этого же материала.
С помощью чугунных конструкций ограждают территории вокруг частных домов, общественных зданий, парков, скверов, паркингов. Для создания единого стилевого решения заказывают чугунные фонари, скамейки и другие элементы ландшафтного дизайна.
Стоимость
На цену забора влияют следующие факторы:
Минимальная цена – семь тысяч рублей, средняя – сорок тысяч, дизайнерский вариант – от ста тысяч.