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Чугунная ограда

31 мая 2021

Забор не только защищает от посторонних лиц, но и создаёт личное пространство, служит завершающим акцентом оформления придомового пространства. Изготавливают ограждения из дерева, металла, пластика в виде штакетника, сетки, цельных конструкций. Предметом гордости хозяев могут стать чугунные заборы. Цена достаточно высокая, но окупается изысканным внешним видом и вековой службой.

Художественное литье на заказ включает разнообразные изделия: лестница, мангал, скамейка, беседка, подстолье. Литьё позволяет создавать образцы художественного мастерства.

Виды металлических заборов

  • Кованые создают ощущение лёгкости и невесомости;

  • литые прочнее кованых, рельефы дают большие возможности реализации фантазии дизайнера.

Литые отличаются от кованых меньшей стоимостью работы. оптимальная высота – два с половиной метра. При желании заказчика возможны другие варианты.

Преимущества чугунных заборов

  • Совершенные антивандальные характеристики;

  • вековая эксплуатация;

  • надёжная защита внутреннего пространства;

  • удачное сочетание с любыми материалами;

  • отсутствие необходимости постоянного ухода;

  • практичное благородство оформления;

  • экологическая безопасность;

  • функциональность;

  • стабильная усадка материала;

  • сочетание индивидуальности с престижностью;

  • вековая мода на чугунные изделия;

  • художественная ценность;

  • устойчивость к коррозии, гниению, разрушающему воздействию окружающей среды.

Чугунные заборы – массивные конструкции, поэтому при установке необходим основательный фундамент. Ажурные оградки могут служить опорой для вьющихся растений, оформлением цветников и дорожек, разделять придомовую территорию на отдельные зоны. Незаменимы изделия в ритуальном деле, подойдут для изготовления балконных парапетов.

Чугунные заборы органично дополняют ворота и калитки из этого же материала.

С помощью чугунных конструкций ограждают территории вокруг частных домов, общественных зданий, парков, скверов, паркингов. Для создания единого стилевого решения заказывают чугунные фонари, скамейки и другие элементы ландшафтного дизайна.

Стоимость

На цену забора влияют следующие факторы:

  • способ изготовления;

  • вид изделия: цельнолитое или разборное;

  • состав и качество чугуна;

  • размерные параметры;

  • сложность проекта.

Минимальная цена – семь тысяч рублей, средняя – сорок тысяч, дизайнерский вариант – от ста тысяч.

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