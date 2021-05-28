Подбираем элемент питания

Работу современных мобильных устройств невозможно представить без маленькой помощницы батарейки. Принцип получения электрической энергии в результате протекания химической реакции между двумя электродами, положенный в основу в изготовление элементов питания, пережил два века. Производитель идёт по пути увеличения ёмкости при уменьшении габаритов и применения постоянно совершенствующихся материалов.
Принципы выбора
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Для каждого устройства предназначен свой формат элементов питания; если в автомобильную сигнализацию ставят мизинчиковые батарейки ААА, в напольные весы «таблетку», то для кондуктометра понадобится аккумуляторная батарейка крона 9v, цена зависит от формата;
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надпись на батарейке "Heavy-duty" говорит о пригодности для устройств, требующих тока большой силы; нецелесообразно использовать батарейки большой ёмкости для приборов, потребляющих мало энергии;
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выбирая между однозарядным элементом и аккумулятором, предпочтение отдают многозарядным устройствам в том случае, если востребованы его преимущества;
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нельзя допускать касания посторонних металлических предметов контактов батареи, возможно возгорание;
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встроенные клапаны аккумуляторных батарей должны свободно выпускать образовавшийся водород;
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во избежание взрыва батареи запрещается плотно упаковывать корпус аккумулятора;
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все источники питания содержат опасные химические соединения, поэтому так важен вопрос грамотной утилизации и последующей переработки отходов;
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стоимость зависит от формата, наполнения, ёмкости, производителя; например, Дюрасел оптом приобретать дешевле.
Правила хранения
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Элементы первого рода до момента использования не освобождают от упаковки и помещают в условия, исключающие высокие и низкие температуры;
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оптимальный режим хранения батареек – нормальная влажность и температура 15оС, если производитель не оговаривает условия на упаковке;
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не храните вместе использованные и новые батарейки;
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перегрев губительно влияет на аккумулятор, поэтому не стоит его подвергать излишней зарядке;
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в негодность некоторые АКБ может привести полная разрядка, поэтому перед хранением аккумулятор рекомендуют зарядить полностью;
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в зависимости от состава аккумулятора подбирают режим хранения:
- никелевые с любой степенью зарядки;
- литий-ионные с пяти десятью процентным зарядом;
- свинцово-кислотные заряжают на 100%;