 Подбираем элемент питания » ТелеВести.Ру - Новости ТВ, Новости телевидения, ТВ, Все о телевидении в Москве и России, Масс-медиа, Новости интернета, Новости радио
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » Подбираем элемент питания

Подбираем элемент питания

28 мая 2021

Подбираем элемент питанияРаботу современных мобильных устройств невозможно представить без маленькой помощницы батарейки. Принцип получения электрической энергии в результате протекания химической реакции между двумя электродами, положенный в основу в изготовление элементов питания, пережил два века. Производитель идёт по пути увеличения ёмкости при уменьшении габаритов и применения постоянно совершенствующихся материалов.

Принципы выбора

  • Для каждого устройства предназначен свой формат элементов питания; если в автомобильную сигнализацию ставят мизинчиковые батарейки ААА, в напольные весы «таблетку», то для кондуктометра понадобится аккумуляторная батарейка крона 9v, цена зависит от формата;

  • надпись на батарейке "Heavy-duty" говорит о пригодности для устройств, требующих тока большой силы; нецелесообразно использовать батарейки большой ёмкости для приборов, потребляющих мало энергии;

  • выбирая между однозарядным элементом и аккумулятором, предпочтение отдают многозарядным устройствам в том случае, если востребованы его преимущества;

  • нельзя допускать касания посторонних металлических предметов контактов батареи, возможно возгорание;

  • встроенные клапаны аккумуляторных батарей должны свободно выпускать образовавшийся водород;

  • во избежание взрыва батареи запрещается плотно упаковывать корпус аккумулятора;

  • все источники питания содержат опасные химические соединения, поэтому так важен вопрос грамотной утилизации и последующей переработки отходов;

  • стоимость зависит от формата, наполнения, ёмкости, производителя; например, Дюрасел оптом приобретать дешевле.

Правила хранения

  • Элементы первого рода до момента использования не освобождают от упаковки и помещают в условия, исключающие высокие и низкие температуры;

  • оптимальный режим хранения батареек – нормальная влажность и температура 15оС, если производитель не оговаривает условия на упаковке;

  • не храните вместе использованные и новые батарейки;

  • перегрев губительно влияет на аккумулятор, поэтому не стоит его подвергать излишней зарядке;

  • в негодность некоторые АКБ может привести полная разрядка, поэтому перед хранением аккумулятор рекомендуют зарядить полностью;

  • в зависимости от состава аккумулятора подбирают режим хранения:

- никелевые с любой степенью зарядки;

- литий-ионные с пяти десятью процентным зарядом;

- свинцово-кислотные заряжают на 100%;

  • если прибор не работает долгое время, вынимайте элементы питания из батарейного отсека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Особенности эксплуатации инверторов марки Stark Country INV

Как подобрать ИБП для насоса отопления

Зачем нужны источники бесперебойного питания в загородном доме?

Что следует знать о зарядке АКБ

Общественное питание для работников Госдумы

Microsoft анонсировала новую аккумуляторную технологию InstaLoad


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Май 2021 (12)
Апрель 2021 (14)
Март 2021 (53)
Февраль 2021 (38)
Январь 2021 (24)
Декабрь 2020 (39)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

© "ТелеВести.Ру" 2006-2014. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года.