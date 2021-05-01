Как выбрать отель для кошек

В Москве много приютов, но не каждый может дать вашему питомцу комфортно провести время. Отзывы клиентов по достоинству оценили отель PiCats. Он позволяет вашему пушистику не просто оставаться под присмотром, а побывать в настоящем отпуске, как и люди. Для того, чтобы ознакомиться с данной гостиницей, вы можете посмотреть несколько фотографий на сайте picatshotel.ru. Здесь вы увидите довольные мордашки кошечек и сможете примерно оценить их номер. Здесь котики играют и веселятся. Скучно никому не станет, ведь компания кошечек позволит полностью расслабиться даже самому серьезному котику. На сегодняшний день данный пятизвездочный отель занимает лидирующую позицию в рейтинге подобных заведений Москвы. Это означает, что клиенты поставили высшую оценку после посещения игровой площадки. Для самых маленьких есть специальная комната, где они могут поиграть со сверстниками.

Наблюдение за кошками

Отель PiCats прославился не только комфортабельными номерами и приятными ценами. Специалисты позаботились о безопасности питомцев и присмотре за ними. Для этого имеется круглосуточное видеонаблюдение. Мы ценим здоровье каждого котика и предлагаем индивидуальный подход. Сейчас отель для кошек москва имеет реально опытных специалистов, которые увидят характер кошечки и ее предпочтения. Исходя из этого мы будем регулировать рацион питания на протяжении всего срока проживания гостя. Можете быть уверены не только в безопасности четвероногого друга и его здоровье, но и в том, что он прекрасно проведет время в ваше отсутствие. Он сыграет в забавные игры и сможет хорошенько выспаться, ведь он прекрасно понимает, что дома снова придется приеяться за работу. Отдохнувши и в полном восстановлении сил он поможет хозяке сохранить уют в доме после отпуска.

Помощь специалиста отеля PiCats

Часто наши питомцы нуждаются в отдельном внимании. Поэтому гости могут заказать определенные услуги. Если котик любит расчесываться, то наши сотрудники с удовольствием предоставят такую возможность. Мы его и вылижим и вычешим, как говорится. Специалисты также могут подстричь ногти, если ваша мебель в доме требует этого. Если котика пора искупать, то можете заказать и данную услугу, если не успеваете. Во время отдыха в отеле котик почувствует себя настоящим хищником, ведь наш персонал подготовил для него специальную игровую зону. Каждый клиент, а именно кот, выберет для себя наиболее подходящий номер, исходя исключительно из собственных предпочтений. Наши специалисты помогут вам определиться с этим. В специальной анкету юе вы можете указать некоторые предпочтения, исходя из которых мы будем радовать его на протяжении всего проживания.