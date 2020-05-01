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Операторы лотерей просят о помощи в связи с кризисом во время Covid-19

Сегодня, 10:37

Операторы лотерей просят о помощи в связи с кризисом во время Covid-19Операторы лотереи призвали федеральное правительство предоставить им финансовую помощь из-за сокрушительного воздействия пандемии COVID-19 на их бизнес.

Генеральный директор Национальной комиссии по регулированию лотерей Ланре Гбаджабиамила провел свою первую виртуальную встречу с операторами по всей стране. Он сказал, что встреча стала необходимой для лучшего понимания проблем, с которыми сталкиваются операторы, с целью определения путей, с помощью которых эти проблемы могут быть решены.

«Комиссия осознает влияние Covid-19 на бизнес по всему миру. Мы подумали, что важно найти другие творческие способы собраться вместе, придерживаясь протоколов социального и физического дистанцирования в период пандемии. Мы хотим услышать из первых рук о тех проблемах, с которыми вы сталкиваетесь, чтобы лучше понять, как лучше всего наметить новые направления », - сказал он.

Гбаджабиамила также выразил готовность Комиссии сотрудничать с другими правительственными учреждениями, чтобы гарантировать, что индустрия лотереи не потерпит каких-либо ненужных неудач во время и после этого непростого периода.

Все операторы лотерей, который выступали на конференции, отметили негативное влияние пандемического вируса Covid-19 на их бизнес. Они сказали, что из-за правил физического дистанцирования, а также ограничений на передвижение, доступ к их терминалам в точках продаж (POS) был ограничен. В связи с этим операторы единодушно заявили о своей решимости полностью перейти на онлайн-операции в качестве решения проблемы.

«Работа в режиме онлайн с использованием кодов неструктурированных данных дополнительных услуг (USSD) - это главное новшество, которое все мы рассматриваем сейчас, потому что POS-терминалы больше не являются реалистичными, поскольку необходимо поддерживать физическое дистанцирование», - заявил один из операторов.

Операторы также настоятельно призвали руководство NLRC найти долгосрочное решение проблем постоянного соперничества между штатами и федеральными регуляторами.

В заявлении частично говорится: «Операторы просили правительства о специальных уступках, таких как отказ от денежных переводов, отказ от подписки, а также щедрая финансовая помощь; чтобы оживить отрасль и сделать ее снова жизнеспособной».

Операторы лотерей были благодарны за проведенную конференцию и призвали к более частым аналогичным встречам, поскольку, по их мнению, это поможет решить проблемы на ранней стадии более экономически эффективным образом.

В свою очередь руководитель Национальной комиссии заверил операторов, что их проблемы, а также запросы будут должным образом рассмотрены и представлены федеральному правительству для принятия необходимых мер.

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