Описание слота Slots Angels

3D- слот Slots Angels приоткроет всем желающим дверцу в мир байкеров – мир острых ощущений. Вас ожидают бурные гуляния в шумных компаниях байкеров с морем пива, высокой скоростью и адреналином, бегущим по венам.

Незабываемое приключение начнется, как только вы начнете в игровые автоматы вулкан играть бесплатно онлайн все игры играть и как только Вы нажмете кнопку «Spin» и запустите пять игровых барабанов. Но перед этим следует установить желаемое количество задействованных линий, выбирая из тридцати (кнопка «Select Lines»). Кнопками «Bet Per Line» и «Choose Coin» устанавливается размер ставки на каждую линию.

В игровом автомате Slots Angels важно показать себя перед остальными байкерами и быть крутым. В этом вам помогут деньги, пиво, бары и барышни. Такой символ, как мотоцикл увеличит вашу изначальную ставку в 200 раз, бар – в 400 раз, соблазнительные девушки – в 1250 раз, крутые байкеры – в 1800 раз. Наибольший выигрыш вам дадут символы, изображающие байкера с бородой и в бандане, они умножат вашу ставку в 2000 раз. Стоимость остальных символов можно узнать в таблице выплат, которая открывается кнопкой «View Pays».

Вы точно не соскучитесь, играя в 3D- слот Slots Angels, ведь у вас все время будет возможность стать обладателем прогрессивного джек-пота. Чтобы это сделать, нужно играть по максимальной ставке и собрать пять байкеров на средней горизонтальной линии. Более того, слот порадует вас множеством дополнительных опций: бесплатными спинами и разными бонусными играми. Бесплатные вращения запускаются при выпадении трех бутылок алкоголя. Они принесут вам большую прибыль, так как третий барабан на время вращений становится «диким», а все выплаты возрастают в два раза.

Уникальная особенность 3D- слота Slots Angels в его функции повторного вращения среднего барабана. Это возможность запустить спин на третьем барабане еще раз после выпадения призовой комбинации и снова увеличить свой выигрыш. Вас порадует бонусная игра Click me, в которой из трех мишеней вы попытаетесь угадать ту, что принесет наибольший коэффициент. Другая бонусная игра Biker Race даст вам шанс выбрать победителя гонок среди троих байкеров. Если ваш выбор окажется правильным, вы получите свою награду.