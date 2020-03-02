"Ъ" узнал о завершении расследования дела о крупнейшей в РФ сети подпольных казино

Сотрудники ГСУ СК Российской Федерации расследовали уголовное дело о создании самой масштабной в стране сети подпольных игорных клубов под вывеской ООО "Панорама". Структура объединяла больше полусотни заведений, расположенных в различных географических точках столицы.

Как строился преступный бизнес

По сведениям журналистов "Коммерсанта" правоохранители задержали 68 человек, которые принимали участие в преступном бизнесе. Следствие установило, что организатором теневой азартной империи выступил Антон Бажанов, 45-летний предприниматель родом из Санкт-Петербурга. Помимо бизнеса он также профессионально играл в покер, к моменту открытия подпольных залов он уже имел опыт создания казино. Сообщается, что он выполнял также функции управляющего в таких заведениях.

Помощь в организации предприимчивому питерцу оказали топ-менеджеры «Панорамы» и лица, имевшие опыт администрирования в игорных учреждениях (в общей сложности 21 человек). В дальнейшем они участвовали в реализации нелегальной схемы и развитии этого бизнеса. Этим лицам инкриминируется создание преступной организации (статья 210 УК).

В роли менеджеров на местах выступали бывшие сотрудники залов с видео слотами, работники из сферы IT, крупье, бывшие секьюрити и другие уважаемые люди, которые прежде трудились в нелегальных казино по типу этого. Низовому звену предъявлены обвинения. Им грозят серьезные санкции за организацию азартных развлечений вне правовых рамок. Вина усугубляется из-за совершения преступления в составе группы и наличия в заключении к делу особо крупных размеров (статья 171.2 УК Российской Федерации).

На имущество вдохновителя и руководителя преступного сообщества наложен арест. Стоимость изъятого превышает 0,5 миллиарда рублей. Следователи считают, что с его помощью Бажанов сумеет погасить штраф, если судебные органы посчитают необходимым наложить финансовые санкции. Задержанные изучают 300 томов дела, где их прибыльный бизнес назван «тяжким корыстным преступлением, подрывающим экономический фундамент страны». Обвиняемые во главе с Бажановым предъявленных следственными органами обвинений не признают.

Как зарождалась крупнейшая в РФ сеть нелегальных игорных клубов

Известно, что прежде главарь группировки проживал в СПб, но в 2015-м принял решение перебраться в столицу. Через месяц он приступил к реализации преступного замысла, сняв офис в башне «Город столиц». Здание является частью модного архитектурного комплекса «Москва-Сити». Посредством приближенных коммерческих структур Бажанов выкупил у прежних владельцев ООО «Панорама», чтобы получить разрешение на организацию тотализатора и заработок на спортивных ставках. У этой компании была соответствующая лицензия.

Параллельно бывший житель города на Неве подыскивал преданных сообщников, чтобы сформировать постоянную команду для реализации нелегальной схемы бизнеса. Он рассматривал кандидатуры людей, которые прежде работали в гемблинговой индустрии. Подобрав исполнителей, предприниматель дал им команду подыскать подходящие для аренды помещения в столичных микрорайонах и закупить игровую аппаратуру. Следующим шагом стал подбор рядового персонала для работы в подпольных залах. В скором времени в Москве открылись десятки нелегальных игорных точек, которые ежедневно генерировали миллионы рублей прибыли.

Любые виды азартных развлечений в Российской Федерации находятся под запретом. По этой причине Бажанов с компаньонами спрятали подпольные клубы под вывесками зарегистрированного букмекера. Когда человек входил в такое заведение, он попадал в обычный зал, где принимали ставки. За соседней дверью же скрывалось помещение с компьютерным оборудованием, с помощью которого и осуществлялся доступ к азартным играм. Клиенты казино садились за терминал и подключались к серверу с игорным программным обеспечением, который располагался в том же здании.

Подпольные казино и залы с классическими видео слотами

Правоохранительные органы периодически наведывались в такие точки, закрывали отдельные объекты, но сеть продолжала существовать. Самый крупный объект располагался на Люблинской улице в юго-восточном районе российской столицы. Здесь правоохранители изъяли 66 единиц компьютерной техники. Следователи полагают, что оборот подпольной сети мог составлять миллиарды рублей.

Провести точный подсчет доходов преступных структур от нелегального игорного бизнеса не представляется возможным, так как официально учитывалась только прибыль, полученная от букмекерской деятельности организацией «Панорама». Чуть позже в замаскированных помещениях преступники стали устанавливать не только компьютерные терминалы, но и полноценные игровые автоматы. Объекты с видео слотами располагались в 1-м Смоленском и Сеченовском переулках. Еще одно такое подпольное казино можно было найти в здании на Щелковском шоссе.

Организаторы преступного сообщества пошли еще дальше и создали два нелегальных казино VIP-уровня. В одном из них, расположенном по улице Долгоруковской, они инсталлировали почти 70 игровых автоматов, 3 покерных стола, оборудовали 5 мест для игры в рулетку. Еще один такой объект находился на Пречистенской набережной, где использовался схожий комплект оснащения. При этом снаружи была установлена обычная дверь из металла с домофоном, окна наглухо зашторены. О некоторой необычности объекта свидетельствовали только многочисленные камеры.

По словам правоохранителей, они длительное время не могли подступиться к элитным заведениям из-за продуманной в мельчайших деталях системы конспирации. В задержании членов группировки приняло участие больше 120 силовых групп ФСБ и МВД. Всего арестовали больше 100 человек, 23 из них, включая организатора, сейчас гуляют на свободе.