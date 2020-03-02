Возможно ли играть в интернет казино Вулкан на телефоне?

Пользователи все реже играют в онлайн-казино Вулкан, используя настольные компьютеры. Лидируют мобильные устройства, которые определенно менее ограничены в использовании, чем традиционные ПК или Mac. Смартфоны, планшеты, которые вы можете свободно брать с собой, где бы вы ни находились, перемещают игроков в их любимые места и позволяют им перемещаться не отказываясь от своего любимого хобби.

Таким образом, наличие мобильных игр создает новый стандарт качества в огромном мире онлайн-казино. Со своей стороны, мы помогаем вам оценить, будет ли ваше новое казино соответствовать вашим потребностям и не будет обслуживать игру, которая будет зависать вечно, вызывая разочарование.

Варианты депозита и комиссии за вывод выигрыша

При выборе вашего нового онлайн-казино, одна из самых важных вещей - это проверить ваш депозит и варианты вывода средств. Если вы ежедневно пользуетесь кредитной или дебетовой картой, плата будет значительной. Также важно проверить, сколько времени придётся ожидать, когда вы решите снять средства со своего счета. Когда единственным вариантом вывода средств является перевод через Интернет, это может занять до недели.

Именно поэтому мы рекомендуем вам использовать платежи в криптовалютах Bitcoin, Ethereum или Litecoin. Многим клиентам онлайн-казино нравится возможность использовать онлайн-кошельки, такие как Skrill и Neteller. Предоплаченные платежные карты (в частности Revolut) также упрощают всю процедуру. Однако не каждое казино предлагает такой тип депозита.

Идентификация личности

Казино обычно проверяют личность игрока перед тем, как сделать первый вывод. Поэтому хорошо подготовьтесь к сканированию вашей ID-карты (ID-карты / паспорта). Распространенной формой проверки является представление документа покупки, выданного на имя владельца учетной записи. Так же подойдёт выписка с банковского счета, счет за телефон, свидетельство о рождении и т. д. Лучше всего проверить точный список документов, которые требуются вашему казино, чтобы подтвердить вашу личность и отправить их в казино, прежде чем вносить какие-либо средства.